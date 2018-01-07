昨日内地大盘报收3.79亿，其中《前任3》继续独占鳌头，单日票房破2亿，目前累计票房已超11亿。

（本文来自影视生活第一站 时光网）

昨日内地大盘报收3.79亿，其中《前任3》继续独占鳌头，在票房占比、排片占比、上座率上均居第一。周五上映的《星球大战：最后的绝地武士》（《星战8》）并未对其造成冲击，接下来一周更无强片入市，在接下来几天内，它的预排片均在40%左右，领先《星战8》十几个百分点，《前任3》的票房前景可以说非常光明。

《星战8》昨日单日票房报收8363万元，相较周五（6840万）有所提升，但仍未能破亿。目前该片累计票房达1.6亿，首周成绩锁定在2.5亿元左右。电影在剧情、时长、风格甚至演员颜值上都受到争议，口碑也是褒贬不一。



冯小刚导演的《芳华》上映23天仍有2293万进账，可见观众对影片的喜爱，目前累计票房达13.4亿。它24.4%的上座率仅次于《前任3 》、超《星战8》。

其他影片方面，《二代妖精之今生有幸》、《妖铃铃》、《妖猫传》等单日票房均未超过1000万。《寻梦环游记》有望突破12亿元。





