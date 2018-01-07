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《前任3：再见前任》总票房超11亿

周六单日破2亿很凶残 周日继续领跑影市

2018-01-07 09:12:57 来源：Mtime时光网

昨日内地大盘报收3.79亿，其中《前任3》继续独占鳌头，单日票房破2亿，目前累计票房已超11亿。

（本文来自影视生活第一站 时光网）

　　时光网讯  《前任3：再见前任》这匹黑马愈发凶残。根据Mtime Pro显示，周六，这部上映了9天的电影单日票房破2亿，目前累计票房已超11亿，照此势头，《前任3》破15亿不是问题。

　　昨日内地大盘报收3.79亿，其中《前任3》继续独占鳌头，在票房占比、排片占比、上座率上均居第一。周五上映的《星球大战：最后的绝地武士》（《星战8》）并未对其造成冲击，接下来一周更无强片入市，在接下来几天内，它的预排片均在40%左右，领先《星战8》十几个百分点，《前任3》的票房前景可以说非常光明。

　　《星战8》昨日单日票房报收8363万元，相较周五（6840万）有所提升，但仍未能破亿。目前该片累计票房达1.6亿，首周成绩锁定在2.5亿元左右。电影在剧情、时长、风格甚至演员颜值上都受到争议，口碑也是褒贬不一。


　　冯小刚导演的《芳华》上映23天仍有2293万进账，可见观众对影片的喜爱，目前累计票房达13.4亿。它24.4%的上座率仅次于《前任3 》、超《星战8》。

　　其他影片方面，《二代妖精之今生有幸》《妖铃铃》《妖猫传》等单日票房均未超过1000万。《寻梦环游记》有望突破12亿元。



（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：hello王小羊

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关键词： 前任3：再见前任 星战8 芳华 内地票房
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