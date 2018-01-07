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恐怖片《潜伏4》领跑北美周五票房

《勇敢者游戏》走势坚挺 《星战8》获季军

2018-01-07 10:11:10 来源：Mtime时光网

恐怖片《潜伏4：锁命亡灵 》开画首日强势拿下1274万美元，《勇敢者游戏：决战丛林》上映第四周走势坚挺，周五拿下1050万美元排名第二。

《潜伏4：锁命亡灵 》剧照

　　时光网讯 由环球影业出品的恐怖片《潜伏4：锁命亡灵 》本周五正式在北美开画，首日强势拿下1274万美元，顺利登顶北美周五票房冠军。该片是《鬼影实录5：鬼次元》编剧亚当·罗比特首次执导，讲述灵媒爱丽丝在一次偶然的案件调查，意外带回最不愿面对的过往。

  
《勇敢者游戏：决战丛林》剧照

      老片方面，索尼出品的《勇敢者游戏：决战丛林》上映第四周走势坚挺，周五拿下1050万美元，排名第二。目前该片北美累计票房2.19亿美元。


《星球大战：最后的绝地武士》

      迪士尼出品的《星球大战：最后的绝地武士》周五报收658万美元，获得季军。目前该片北美累计票房5.55亿美元。

北美周五票房1.5（单位：万美元）




   编辑：边界

关键词： 北美周五票房
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