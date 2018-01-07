2018-01-07 10:11:10 来源：Mtime时光网
编辑：边界
导演：亚当·罗比特
主演：琳·莎耶
导演：杰克·卡斯丹
主演：道恩·强森
导演：莱恩·约翰逊
主演：黛茜·雷德利
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康熙时光
6分钟前
看好勇敢者内地大爆
穿普拉达的釹王
53分钟前
那是格瑞的墨菲吗？
1小时前
女主那是墨菲吗？？
肖邦养螃蟹
反复看见有几个人在给星球大战刷恶评的 我有点不理解 全球票房能上10亿并不多 能有这个票房成绩怎么看都不算差吧 哪里有你们口中说那么不堪？
澄湖金少7秒前
这么大的IP一集不如一集那叫好？马上老本吃完了
kings814
勇敢者游戏也是无聊的片子，星战8就是烂片
卡西法斯特尔
3小时前
一群喷子，别喷呀有钱有能耐你们这些人去拍啊
澄湖金少
4小时前
虽然星战成本才2亿多，但买这个IP可是花了40.5亿美元啊，这么造下去这个品牌马上就玩儿完了
歪歪的眼球
天朝有垃圾观众看前任3，北美有垃圾观众看勇敢者的游戏，迪士尼没错，错的是这个世界2333333333333333333333333333333
想长胖50分钟前
《勇敢者游戏》真不是垃圾，轻松愉快型
澄湖金少1分钟前
星战才垃圾，炒冷饭，剧情都差不多，除了特效还是特效
金门少爷
5小时前
潜伏也是走的套路，没想到真挺可以的
天晴了_
6小时前
星战8超不了泰坦尼克号了
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