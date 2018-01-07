丁晟透露：“《英雄本色2018》里面有一个特别有意思的段落，是完全按韩寒写的，非常出彩。而且这个电影里面宁浩也有出镜，是一个很好的彩蛋。”

（本文来自影视生活第一站 时光网）



时光网讯 导演丁晟和他的好兄弟高晓松、宁浩今天上午亮相传媒大学1500人报告厅，畅谈新片《英雄本色2018》。高晓松调侃丁晟是“上世纪遗留的钢铁直男癌”，所以才会翻拍《英雄本色》。丁晟爆料，好友宁浩和韩寒都将客串他这部新片。

丁晟透露：“《英雄本色2018》里面有一个特别有意思的段落，是完全按韩寒写的，非常出彩。而且这个电影里面宁浩也有出镜，是一个很好的彩蛋。”

发布会现场成了互相揭短、相互爆料的大会。高晓松说他跟丁晟认识是1992年，当时丁晟还在电影学院上学，他那时候是电影学院研究生落榜。后来攒了一个牙膏的广告，高晓松是导演，丁晟兼职美术和男一号，演一个牙特白的农民。丁晟当年特别瞧不上高晓松，说：“他经常出口成章，我觉得这人太装了，说话各种名人名言。”

宁浩谈起相识渊源则说：“我上学的时候，电影学院没有什么市场，就几个大导演的电影，其他几乎没有。所以，电影学院绝大多数毕业生都在拍广告，广院绝大多数毕业生都在电视台、电台。但是，当时混得比较好的几个人里头，就有一个叫丁晟的，在学校里头基本上是校园偶像……我特别努力地想进入广告界就进不去，当时还跟他们好好聊过，对方说，你有一条路径，先去帮丁晟做制片导演。”

听完这些话，丁晟直说：“我不是大导演，我首先是高晓松的美工，在他眼里我就是农民。我拍了很多广告确实干腻了，没有未来，干广告有一个瞬间让我很失落，有别人拿着我的活儿去切活儿，把我的客户给切了。我后来觉得拍广告这种东西，各种冒名顶替，后来就进了电影圈，然后就仰视宁浩，情况就是这样的……”

聊到丁晟当初被成龙青睐、执导《大兵小将》，高晓松调侃：“嫉妒使我脸若银盆，原来脸没这么大的，后来我就晕了，谁拍电影不想给成龙大哥做导演？！”丁晟则爆料自己是“自费导演”、“带资进组”，他说因为是拍广告出身，不缺钱，当时直接跟成龙说：“大哥我不要钱，我干事不冲钱，也不用签合约，我给你写完剧本你再看。”

三位老友聊兴正high时，韩寒、刘烨、成龙陆续发来视频祝福（刘烨在视频里献唱的歌曲有毒）。尤其是韩寒，一上来就吐槽：“今天让我谈谈兄弟情……但是我的生活里跟男生接触的不多，都是女生，所以我也没什么说服力。那就说说高晓松和宁浩吧，高晓松老师，我是听着他的歌长大的，也四五年没见面了，但是他的音容笑貌一直在我脑海里。宁浩导演，他的《疯狂的外星人》也杀青了，希望观众喜欢，上次见还是《心花路放》时，都是男生嘛，也没什么必要见面……”

不过面对一番调侃，三人对韩寒的评价却都是“仗义”。《大武生》首映，当时高晓松因酒驾入狱，他打电话给韩寒，说“兄弟，上海的活动全靠你了”，韩寒在山东赛车，比赛一结束就风驰电掣地赶回去帮他撑场；宁浩说：“每次活动路过上海的时候，他都会以意外惊喜的方式降临。宣传团队说今天有特殊嘉宾，我说不用看，肯定是韩寒。他喜欢蹭这种事。”丁晟则说，韩寒拍《英雄本色2018》不用主办方订机票，不带助理，“早上起来飞到青岛，拍完了以后连夜回上海，真的是好兄弟”。

发布会最后，作为被大学生追捧的人生导师，高晓松还跟宁浩、丁晟一起对网络上热议的90后忧虑进行答疑解惑，从“兄弟就是干”到现在的“佛性交友”、如何避免中年油腻等问题，都发表看法。

宁浩最幽默：“我一直很佛性。今天说来就来，都行，几点来？待会你要说需要车送吗？也都行。”

高晓松针对“油腻”则说：“一定要用佛性的态度对待油腻这事，就是我们都活到这岁数了，还能在乎油不油腻吗？一个人还在乎自己油腻，就说明还没到中年，还没到四十不惑，到了四十不惑的时候天大的事都不是事，还给自己写十条如何不油腻，整个没活明白。老子就油腻，怎么地吧！”

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作者：王小羊 编辑：hello王小羊