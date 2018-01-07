赵薇工作室发布声明，称有个别自媒体在网络平台散布关于“赵薇离婚”的不实言论。除了赵薇，最近发声明的明星还有贾乃亮、张艺兴，娱乐圈真是不太平。



时光网讯 今天上午，赵薇工作室发布声明，称有个别自媒体在网络平台散布关于“赵薇离婚”的不实言论，上述消息所称内容均为虚假信息。针对以上谣言，赵薇工作室已启动法律程序，同时希望各大网络平台及用户不要传播不实信息，共同抵制网络谣言。

除了赵薇，最近发声明的明星还有贾乃亮、张艺兴，娱乐圈真是不太平。



昨晚，贾乃亮发布微博长文回应了李小璐与PG ONE的“夜宿风波”。

他说，“李小璐出轨”、“贾乃亮被戴绿帽子”、“贾乃亮爱的卑微”、“甜馨怎么办”、“贾乃亮李小璐早已离婚”、“二人各玩各的”、“贾乃亮团队公关卓伟”以及更多各种脑洞大开的想象，一连串的信息就像喷发的火山持续不断的流着岩浆，导致他和家人几近崩溃。

贾乃亮说：“我被贴上了男人最不愿意的标签，‘绿帽子’！小璐做为孩子的母亲被众人指责不顾家！我的宝贝女儿被视为婚姻的牺牲品……甜馨发着高烧可视频里流着泪却还笑着对我说：爸爸我想你！你们知道那一刻我的心情吗？心在流血，止不住的流！”

贾乃亮表示，自己对不起甜馨，对不起岳父岳母和爸妈，也对不起李小璐，“也许，还是我做的不够好，我想努力把全世界最好的都给你，可我用尽所有的能量最终却完成不了对家庭的陪伴与拼命工作之间的平衡。”

贾乃亮在声明最后表示：“走到现在，我唯一还能做的就是恳请大家，能否给我曾经信仰过的爱情，在我生命中最神圣的婚姻，原本想过的一个浪漫且有烟火气的人生，留一点余地，无论未来我们的路该如何，请让我们自己处理，也恳求大家不要再伤害我的家人，我相信雨过总会有天晴！”





此外，流量小生张艺兴也惹上了麻烦。他昨日也在微博发表声明，辟谣“张艺兴离组无档期，剧组要求用特效面具代替张艺兴拍戏”的假消息。声明表示张艺兴从未与“某特效公司”有过接洽。

