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1月7日，第三届“迷影精神赏”在北京举行。作为活动主办方与评审会成员的演员张译
亮相颁奖礼现场，与年度轮值主席Magasa共同揭晓了2018年新年第一个华语电影奖项，并宣布了2017年度十大电影事件和2017年度影向标年度十佳名单。
本届“迷影精神赏”入围了包括《川流之岛》
、《大佛普拉斯》
、《大世界》
、《囚》
等十部候选佳作，经过竞争激烈的角逐，最终“迷影精神赏”最佳影片花落黄信尧导演的《大佛普拉斯》。本届评委会主席magasa表示“：该片用一种类似纪录片的方法讲述了几个边缘人的故事，故事虽然发生在台湾，但对于生活在世界任何一个角落的人都可以感同身受，从美学上讲，导演将纪录片的手法与剧情片完美的融合在了一起，体现了非常高超的艺术水平。”
在影评人选出的2017年度十佳电影中，《寻梦环游记》夺冠，华语片仅一部《一念无明》入围，而在2017年度十佳华语片中，《一念无明》《嘉年华》《八月》位列前三。“《战狼2》拿下56.8亿票房”、“韦恩斯坦性骚扰丑闻曝光”等事件则入选2017年度十大电影事件。
“迷影精神赏”是由民间迷影人共同发起的电影活动，其评选方法致敬西方的影评人独立电影奖。从第二届开始，演员张译便以主办方的身份参与迷影精神赏活动，今年更是多了一重评委的身份，作为评审会成员一起参与影片评审工作。
张译
现场表示：“迷影精神是一种对电影的态度，这种精神不仅仅是影迷对电影的热爱，而是一种责任和使命。看到迷影赏的影评人们那种纯粹爱电影的精神很受触动，作为一名演员，也有责任通过这个活动一起推动华语电影市场，可能我们的力量还很渺小，但只要有专业的态度，敢于发声的勇气，迷影总会被热爱电影的人听到。”
据悉，“迷影精神赏”的奖金只有象征性的1895元，即以电影诞生年份为数字，作为一种象征去鼓励青年导演展开独立的创作和风格上的探索。
编辑：羊羊