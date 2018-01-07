本届“迷影精神赏”入围了包括《川流之岛》、《大佛普拉斯》、《大世界》、《囚》等十部候选佳作，最终“迷影精神赏”最佳影片花落黄信尧导演的《大佛普拉斯》。









在影评人选出的2017年度十佳电影中，《寻梦环游记》夺冠，华语片仅一部《一念无明》入围，而在2017年度十佳华语片中，《一念无明》《嘉年华》《八月》位列前三。“《战狼2》拿下56.8亿票房”、“韦恩斯坦性骚扰丑闻曝光”等事件则入选2017年度十大电影事件。





“迷影精神赏”是由民间迷影人共同发起的电影活动，其评选方法致敬西方的影评人独立电影奖。从第二届开始，演员张译便以主办方的身份参与迷影精神赏活动，今年更是多了一重评委的身份，作为评审会成员一起参与影片评审工作。









据悉，“迷影精神赏”的奖金只有象征性的1895元，即以电影诞生年份为数字，作为一种象征去鼓励青年导演展开独立的创作和风格上的探索。

编辑：羊羊