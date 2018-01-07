（本文来自影视生活第一站 时光网）

时光网讯 一年一度的北美电影颁奖季已经开跑，而金球奖则是第一个真正重量级的奖项。第75届金球奖颁奖典礼今日隆重举行，具体获奖名单时光网将不断实时更新。

金球奖的10件小事：





1.吉尔莫•德尔•托罗导演的《水形物语》以7项提名领跑，包括“剧情类最佳影片”。





2.《华盛顿邮报》与《三块广告牌》则分别以6项提名紧随其后。





3.电影类表演奖项中，玛歌特•罗比（《我，花样女王》）、提莫西•查拉梅（《请以你的名字呼唤我》）、安塞尔•埃尔格特（《极盗车神》）与丹尼尔•卡卢亚（《逃出绝命镇》）等年轻演员都是首次获得提名。





4.电影类表演奖项中，也有不少“老”演员首次获得金球奖提名，包括理查•詹金斯（《水形物语》）、艾米•汉莫（《请以你的名字呼唤我》）、山姆•洛克威尔（《三块广告牌》）与加里•奥德曼（《至暗时刻》）。





5.音乐类奖项方面，玛丽亚•凯莉（《圣诞星》）与尼克•乔纳斯（《公牛历险记》）的原创歌曲也是第一次获得金球奖提名，他们在“最佳原创歌曲”类别的对手玛丽•布莱姬（《泥土之界》），今年也因为在影片中的精彩表现，获得了“最佳女配”的提名。





6.在电视剧奖项上，《大小谎言》以6项提名领跑，这部限定剧情剧让HBO一共在今年获得了12项提名，比任何其它一家电视台都要多。





7.电视剧“剧情类最佳剧集”的提名名单与去年几乎重合，获得提名的是《王冠》、《我们这一天》、《权力的游戏》、《使女的故事》与《怪奇物语》（《使女的故事》取代了去年的《西部世界》）。





8.电视剧表演类奖项上也有新面孔，包括《十三个原因》中的“剧情类最佳女主”凯瑟琳•兰福德，她在今年的艾美奖上被忽略掉了。





9.其它首次获得提名的电视剧类演员还有杰西卡•贝尔（《罪人的真相》）、亚历山大•斯卡斯加德（《大小谎言》）与大卫•哈伯（《怪奇物语》）。





10.《威尔与格蕾丝》获得了29次金球奖提名，获奖次数：0。