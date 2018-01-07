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第75届金球奖颁奖典礼即将开始！

时光网全程图文直播 奥斯卡风向标花落谁家?

2018-01-07 23:53:32 来源：Mtime时光网

第75届金球奖颁奖典礼马上开始，“最佳影片”将花落谁家？“最佳导演”的桂冠又将被谁摘得？时光网将全程进行图文直播，实时更新获奖名单。


（本文来自影视生活第一站 时光网）   

　　时光网讯 一年一度的北美电影颁奖季已经开跑，而金球奖则是第一个真正重量级的奖项。第75届金球奖颁奖典礼今日隆重举行，具体获奖名单时光网将不断实时更新。

　　电影奖项方面，吉尔莫·德尔·托罗导演的《水形物语》以7项提名领跑，史蒂文·斯皮尔伯格《华盛顿邮报》《三块广告牌》则分别以6项提名紧随其后。

　　在分量最重的剧情类最佳影片提名中，没有太大意外：《请以你的名字呼唤我》《敦刻尔克》《华盛顿邮报》《水形物语》《三块广告牌》 ​​​​ 入围；颁奖季热门《伯德小姐》《逃出绝命镇》《灾难艺术家》都入围了喜剧类最佳。在美国本土和中国都取得不俗口碑和票房成绩的《寻梦环游记》入围最佳动画长片。

　　在个人奖项方面，剧情类最佳男主角竞争可谓相当激烈：“甜茶”提莫西·查拉梅将与丹尼尔·戴-刘易斯汤姆·汉克斯加里·奥德曼丹泽尔·华盛顿几位老戏骨同场竞技。另外值得一提的是，仅仅在一个月前才顶替凯文·史派西出演《金钱世界》的老戏骨克里斯托弗·普卢默也获得了一个最佳男配的提名；除此之外，导演雷德利·斯科特和女主米歇尔·威廉姆斯也拿到了相应奖项的提名——这出成绩的效率也是没shei了！

　　在电视剧奖项上，在今年艾美奖上大放异彩的《大小谎言》以6项提名领跑，口碑剧集《宿敌》则以4项提名排第二。

第75届金球奖提名名单

电影类

剧情类最佳影片

剧情类最佳男主角

剧情类最佳女主角

最佳动画长片

最佳导演


最佳女配角

音乐/喜剧类最佳影片

音乐/喜剧电影最佳男主角

音乐/喜剧类最佳女主角

最佳剧本

最佳外语片

最佳原创歌曲
"Remember Me "《寻梦环游记》
"This Is Me"《马戏之王》
"Mighty River"  《泥土之界》
"The Star" 《圣诞星》

最佳配乐
卡特·布尔维尔《三块广告牌》
亚历山大·德斯普拉《水形物语》
约翰尼·格林伍德《霓裳魅影》
约翰·威廉姆斯《华盛顿邮报》
汉斯·季默《敦刻尔克》 ​​​​ 

电视剧类

电视类最佳剧情类剧集

电视类剧情类最佳男主角

电视类剧情类最佳女主角

最佳迷你剧/电视电影

迷你剧/电视电影最佳男主角

迷你剧/电视电影最佳女主角

电视类音乐/喜剧类最佳剧集

电视类音乐/喜剧类最佳男主角

电视类音乐/喜剧类最佳女主角

电视类剧情/喜剧/电视电影类最佳男配角

电视类剧情/喜剧/电视电影类最佳女配角

金球奖的10件小事：

1.吉尔莫•德尔•托罗导演的《水形物语》以7项提名领跑，包括“剧情类最佳影片”。

2.《华盛顿邮报》与《三块广告牌》则分别以6项提名紧随其后。

3.电影类表演奖项中，玛歌特•罗比（《我，花样女王》）、提莫西•查拉梅（《请以你的名字呼唤我》）、安塞尔•埃尔格特（《极盗车神》）与丹尼尔•卡卢亚（《逃出绝命镇》）等年轻演员都是首次获得提名。

4.电影类表演奖项中，也有不少“老”演员首次获得金球奖提名，包括理查•詹金斯（《水形物语》）、艾米•汉莫（《请以你的名字呼唤我》）、山姆•洛克威尔（《三块广告牌》）与加里•奥德曼（《至暗时刻》）。

5.音乐类奖项方面，玛丽亚•凯莉（《圣诞星》）与尼克•乔纳斯（《公牛历险记》）的原创歌曲也是第一次获得金球奖提名，他们在“最佳原创歌曲”类别的对手玛丽•布莱姬（《泥土之界》），今年也因为在影片中的精彩表现，获得了“最佳女配”的提名。

6.在电视剧奖项上，《大小谎言》以6项提名领跑，这部限定剧情剧让HBO一共在今年获得了12项提名，比任何其它一家电视台都要多。

7.电视剧“剧情类最佳剧集”的提名名单与去年几乎重合，获得提名的是《王冠》、《我们这一天》、《权力的游戏》、《使女的故事》与《怪奇物语》（《使女的故事》取代了去年的《西部世界》）。

8.电视剧表演类奖项上也有新面孔，包括《十三个原因》中的“剧情类最佳女主”凯瑟琳•兰福德，她在今年的艾美奖上被忽略掉了。

9.其它首次获得提名的电视剧类演员还有杰西卡•贝尔（《罪人的真相》）、亚历山大•斯卡斯加德（《大小谎言》）与大卫•哈伯（《怪奇物语》）。

10.《威尔与格蕾丝》获得了29次金球奖提名，获奖次数：0。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：文文刘   编辑：黑仔

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 好莱坞颁奖季 第75届金球奖 获奖名单 水形物语 敦刻尔克
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