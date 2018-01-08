《前任3：再见前任》上周狂揽10.08亿的票房，占据大盘的57%。首周上映的《星球大战：最后的绝地武士》斩获票房1.86亿，拿下周票房亚军。

编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]