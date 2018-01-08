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遭遇劲敌！《星球大战8》内地首周1.86亿

《前任3》破13亿夺周冠 《芳华》依然坚挺

2018-01-08 10:17:58 来源：Mtime时光网

《前任3：再见前任》上周狂揽10.08亿的票房，占据大盘的57%。首周上映的《星球大战：最后的绝地武士》斩获票房1.86亿，拿下周票房亚军。
      时光网讯 2018年开年第一周，内地影市迎来“开门红”——内地票房一周报收17.57亿，超过2017年最后一周17.03亿的成绩；同比2017年开年第一周，票房暴涨九成（只对比分账票房）。



      爱情喜剧《前任3：再见前任》立下头功，该片上周狂揽10.08亿的票房，占据大盘的57%。首周上映的《星球大战：最后的绝地武士》斩获票房1.86亿，拿下周票房亚军。《芳华》《妖铃铃》《二代妖精》位居周票房三四五名。



      作为上周最大赢家，《前任3》在上映次周拿下10亿+的票房，轻松拿下周票房冠军，累计票房13.02亿，成为2018年内地影市第一部票房过10亿的电影。

      《前任3》于2017年12月29日首映，首周票房2.94亿。由于类型轻松讨喜，又成功点燃社会话题，《前任3》迅速成为当下观众“最好奇”的电影，次周成绩远超首周。好莱坞A级制作《星球大战8》的上映几乎未对其造成任何影响。

      《前任》系列的前两部作品《前任攻略》《前任攻略2》分别于2014年、2015年上映，曾分别拿下1.28亿和2.52亿的票房成绩，《前任3》目前的成绩已经超越两部前作票房之和的3倍。

      目前，《前任3》暂居国产电影票房第11名，未来还有不小的上升空间。



      《星球大战：最后的绝地武士》于上周五内地首映，首周票房1.86亿，位居周票房亚军。

      作为2018年开年第一部好莱坞大片，《星球大战：最后的绝地武士》不幸遇到了意外大爆的《前任3》，票房表现中规中矩。

      在2016年1月上映的《星球大战：原力觉醒》首周票房3.48亿；2017年1月上映的《星球大战外传：侠盗一号》首周票房2.25亿。相比两部前作，《星球大战：最后的绝地武士》首周票房退步不少。

      以《星球大战：原力觉醒》8.25亿的总票房，《星球大战外传：侠盗一号》4.78亿的总票房推算。《星球大战：最后的绝地武士》的总票房可能已经5亿无望，4亿堪忧。



      今日上映第25天的《芳华》依然走势稳健，该片上周报收1.71亿，位居周票房季军，累计票房13.58亿。

      尽管一路走来不断受到新片冲击，《芳华》目前仍稳居单日票房前三的位置。

      截至目前，《芳华》暂居国产电影票房第10名，未来有望超越第9名《夏洛特烦恼》（14.41亿）。不过《芳华》的票房只领先《前任3》几千万，后者很快将实现反超。



      元旦档上映的《妖铃铃》《二代妖精》上周分别报收1.01亿、9800万，位居周票房四五名。目前两片分别累计票房3.52亿、2.67亿。

      《妖铃铃》的导演吴君如是第一次做导演，《二代妖精》也只是第二次做导演，能有现在的成绩已经十分不易。

      《解忧杂货店》上周报收6300万，累计票房2.15亿。

      《妖猫传》上周报收4900万，累计票房5.17亿。

      《寻梦环游记》上周报收4400万，累计票房11.96亿。

      本周内地上映的新片有《勇敢者游戏：决战丛林》《无问西东》《迷镇凶案》《大世界》等。周冠之争将在《前任3》和《勇敢者游戏：决战丛林》之间展开。

   编辑：羊羊

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关键词： 内地票房 一周内地票房综述 星球大战8 前任3 芳华
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