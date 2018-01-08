时光网讯 2018年开年第一周，内地影市迎来“开门红”——内地票房一周报收17.57亿，超过2017年最后一周17.03亿的成绩；同比2017年开年第一周，票房暴涨九成（只对比分账票房）。
作为上周最大赢家，《前任3》在上映次周拿下10亿+的票房，轻松拿下周票房冠军，累计票房13.02亿，成为2018年内地影市第一部票房过10亿的电影。
《前任3》于2017年12月29日首映，首周票房2.94亿。由于类型轻松讨喜，又成功点燃社会话题，《前任3》迅速成为当下观众“最好奇”的电影，次周成绩远超首周。好莱坞A级制作《星球大战8》
的上映几乎未对其造成任何影响。
《前任》系列的前两部作品《前任攻略》
和《前任攻略2》
分别于2014年、2015年上映，曾分别拿下1.28亿和2.52亿的票房成绩，《前任3》目前的成绩已经超越两部前作票房之和的3倍。
目前，《前任3》暂居国产电影票房第11名，未来还有不小的上升空间。
今日上映第25天的《芳华》
依然走势稳健，该片上周报收1.71亿，位居周票房季军，累计票房13.58亿。
尽管一路走来不断受到新片冲击，《芳华》
目前仍稳居单日票房前三的位置。
截至目前，《芳华》
暂居国产电影票房第10名，未来有望超越第9名《夏洛特烦恼》
（14.41亿）。不过《芳华》
的票房只领先《前任3》几千万，后者很快将实现反超。
元旦档上映的《妖铃铃》
和《二代妖精》
上周分别报收1.01亿、9800万，位居周票房四五名。目前两片分别累计票房3.52亿、2.67亿。
《妖猫传》
上周报收4900万，累计票房5.17亿。