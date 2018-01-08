《移动迷宫3》新预告疆世界末日般惨烈的城市毁灭景象、托马斯与“小手指”詹森间经典的动作对决以及影片中最著名的的托马斯车顶决战场景完美融为一体。





在《移动迷宫》中，主人公托马斯在“林间空地”醒来，他发现自己和其他少年被困在会移动的高墙之内，而高墙之内时有怪兽出没。托马斯等人历经艰辛，冒死闯入迷宫，企图冲出高墙。在《移动迷宫2》中，逃出迷宫的托马斯和米诺等人受到心藏邪恶计划的詹森的管理，他们再次出逃，在荒漠焦土上和丧尸的夹击中艰难求生。在《移动迷宫3》中，在用三年时间逃出迷宫墙外后，托马斯带领幸存的伙伴回到墙内，力图揭开WCKD组织的人类实验计划。





《移动迷宫3》是这一系列电影的终章大结局，也是正邪决出胜负的一集。“终章结局”预告中最引人注目的场景莫过于托马斯车顶决战的镜头。片中，托马斯威风凛凛立于极速狂奔的越野车车顶之上，他的发丝与衣衫在猛烈袭来的狂风中飞舞，他表情决绝地掏出枪，瞄准了在他前方狂奔的火车。此时镜头一转，前方飞奔的火车车顶，一队持枪反派正向托马斯猛扑而来，激烈的车顶枪战就此展开……越野车的周遭，是土红色的茫茫荒漠，观众有如置身神秘的荒野世界，看托马斯尽情绽放他的英雄气概。这一段节奏激烈、具有极高视觉冲击力的情节是影片最具代表性的段落。然而，主演迪伦·奥布莱恩为了拍摄这场戏，却经历了生死考验。2016年3月，他在拍摄这场戏时从车顶坠落，又被正在移动的卡车碾压，他因此得了脑震荡、面部骨折以及肌肉撕裂。迪伦为此休息了很久才最终恢复健康，可见这是迪伦用生命拼出来的“超级视效”。





此外，观众在影片中还可见如末日来临般的城市景象：“最后的城市”如灰色怪物一般矗立在远方，神秘和死亡的气息由远及近；爆炸燃起的黑灰色烟雾吞噬了所有建筑，人们惊叫着四散奔逃；越野车颠簸着冲出熊熊烈焰，“战船”在天上释放出杀伤力十足的武器，丧尸在烈火中进行着最后的挣扎，托马斯和詹森使出最后的力气贴身厮杀……借助强大的电影视效，预告中的景象为观众送上了一个紧张、激烈、令人屏息的梦的世界，片中的景象如同梦魇，令人惊骇的景象接踵而至，与之相伴的是绝地重生的希望与奋战。



