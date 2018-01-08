《神秘巨星》发布了阿米尔·汗造型特辑及角色海报，印度男神不仅颠覆出演极具争议的音乐制作人一角，还首次挑战黄毛、花T恤、紧身牛仔裤的杀马特造型。

看阿米尔汗是怎样变成杀马特的

今日发布的造型特辑曝光了印度男神变身杀马特的过程。为了贴合人物形象，从头到脚每个细节都是经过仔细琢磨。阿米尔·汗不仅把一直蓄着的胡须剃掉了一大半，还玩起了洗剪吹，头上一撮黄毛搭配花T恤和紧身牛仔裤，俨然一副摇滚歌手的形象。然而，这身用心的造型却受到了搭档的“嫌弃”。与他二度合作的塞伊拉·沃西笑着说：“奇怪的鞋子，奇怪的牛仔裤，看到他这样还蛮雷人的。”

此次阿米尔·汗一改往日的帅气低调，奉献了职业生涯迄今为止最颠覆的造型，成为影片的一大亮点。导演阿德瓦·香登评价道：“相信很多观众也是第一次看到这样的阿米尔·汗。私下里他是个生活很简单的人，现在穿上这些让他感到很有趣。”特辑中阿米尔·汗冲着镜头傲娇挑眉，动感十足的旋律响起，精彩的舞蹈表演似乎即将开始。

谈起这次的角色，阿米尔·汗似乎还有些意犹未尽，“我很享受这个过程，这是一个非常有意思的人物。虽然和以往反差极大，但对我来讲最重要的是这个人的个性和思想，只要抓住了这些，其他的自然油然而生。”这个被其他演员形容为“能把人气哭”的音乐制作人身上到底有什么样的魅力？只能去影院寻找答案了。



编辑：hello王小羊