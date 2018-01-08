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阿米尔汗《神秘巨星》变杀马特

印度男神造型曝光 颠覆形象变身摇滚歌手

2018-01-08 10:45:47 来源：Mtime时光网

《神秘巨星》发布了阿米尔·汗造型特辑及角色海报，印度男神不仅颠覆出演极具争议的音乐制作人一角，还首次挑战黄毛、花T恤、紧身牛仔裤的杀马特造型。

看阿米尔汗是怎样变成杀马特的

　　时光网讯  由阿米尔·汗、塞伊拉·沃西、梅·维贾、拉吉·阿尔俊等主演的电影《神秘巨星》将于1月19日公映。影片讲述了印度少女尹希娅突破歧视与阻挠坚持音乐梦想的励志故事。今日片方发布了阿米尔·汗造型特辑及角色海报，印度男神不仅颠覆出演极具争议的音乐制作人一角，还首次挑战黄毛、花T恤、紧身牛仔裤的杀马特造型。

　　今日发布的造型特辑曝光了印度男神变身杀马特的过程。为了贴合人物形象，从头到脚每个细节都是经过仔细琢磨。阿米尔·汗不仅把一直蓄着的胡须剃掉了一大半，还玩起了洗剪吹，头上一撮黄毛搭配花T恤和紧身牛仔裤，俨然一副摇滚歌手的形象。然而，这身用心的造型却受到了搭档的“嫌弃”。与他二度合作的塞伊拉·沃西笑着说：“奇怪的鞋子，奇怪的牛仔裤，看到他这样还蛮雷人的。”

　　此次阿米尔·汗一改往日的帅气低调，奉献了职业生涯迄今为止最颠覆的造型，成为影片的一大亮点。导演阿德瓦·香登评价道：“相信很多观众也是第一次看到这样的阿米尔·汗。私下里他是个生活很简单的人，现在穿上这些让他感到很有趣。”特辑中阿米尔·汗冲着镜头傲娇挑眉，动感十足的旋律响起，精彩的舞蹈表演似乎即将开始。

　　谈起这次的角色，阿米尔·汗似乎还有些意犹未尽，“我很享受这个过程，这是一个非常有意思的人物。虽然和以往反差极大，但对我来讲最重要的是这个人的个性和思想，只要抓住了这些，其他的自然油然而生。”这个被其他演员形容为“能把人气哭”的音乐制作人身上到底有什么样的魅力？只能去影院寻找答案了。

   编辑：hello王小羊

关键词： 神秘巨星 特辑 阿米尔汗 杀马特
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职业：演员 | 制作人

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