讲述忠诚的小猎犬奥兹冒险故事的戈雅奖提名动画《狗狗的疯狂假期》正式确定引进国内，预计近期上映。

《狗狗的疯狂假期》确定引进内地 时光网讯 高口碑动画电影《狗狗的疯狂假期》曾凭借优质的制作水准取得了第31届戈雅奖最佳动画片和最佳音效两项提名。影片在全球多地上映后更是好评不断，收获了各国孩子们的喜爱。电影讲述了萌犬奥兹和它的小伙伴们在新的环境中共同度过一段疯狂的假期，并最终重回主人身边的故事。目前，《狗狗的疯狂假期》正式确定引进国内，预计近期上映，中国观众即将迎来“狗年第一旺”。 高口碑动画电影《狗狗的疯狂假期》曾凭借优质的制作水准取得了第31届戈雅奖最佳动画片和最佳音效两项提名。影片在全球多地上映后更是好评不断，收获了各国孩子们的喜爱。电影讲述了萌犬奥兹和它的小伙伴们在新的环境中共同度过一段疯狂的假期，并最终重回主人身边的故事。目前，《狗狗的疯狂假期》正式确定引进国内，预计近期上映，中国观众即将迎来“狗年第一旺”。





萌犬团共度疯狂假期 温情动画寒假送暖





《狗狗的疯狂假期》讲述了一只友好、和平的小猎犬奥兹，被外出度假的主人寄养到一个顶级宠物酒店，在那里，它结识了一群新朋友，竟也遇到了前所未有的危机。平日里，过着娇宠安逸、自在生活的奥兹得罪了萌犬界的“黑帮老大”，为此它开动脑筋，一面与恶棍周旋，避免危险；一面团结与它有相同遭遇的伙伴，开启了一段属于狗狗的疯狂假期之旅！





作为一部极为暖心的动画电影，忠诚的小猎犬奥兹始终不忘与主人的美好回忆，也正是这种情感支撑着它渡过难关，并带领其他狗狗团结起来，运用自己的勇敢和智慧战胜邪恶力量，重获自由。影片中剧情设定让人看后极为感动，也更懂得如何珍惜身边的亲人、朋友。《狗狗的疯狂假期》此番引进中国，势必成为这个寒假的股暖流，该片尤其适合全家人共同观看。





优质水准受全球多地好评 “狗年第一旺”备受瞩目





电影《狗狗的疯狂假期》已在全球多地上映，所到之处好评不断。据悉，该片已凭借优质的制作水准获得了第31届戈雅奖最佳动画片和最佳音效两项提名。电影中，激萌无比的形象设计，复杂矛盾的心理设定，跌宕起伏的剧情变化，不仅牢牢抓住观众眼球而且极富教育意义。影片通过萌犬团在面对严峻的形势时，不断激发自我能力、团结友爱、相互协作共同战胜困难的过程，诠释了勇敢、忠诚及友情的含义。在感受欢乐冒险的同时，还能给大人和孩子带来更多的思考和启迪。





影片集成长、温情、益智元素于其中，为观众带来无尽的欢乐与感动。作为即将在内地上映的口碑动画，《狗狗的疯狂假期》中的主角狗狗们对于2018狗年来讲十分应景，电影选择在此时上映，撒欢来袭的“狗年第一旺”定会为中国观众带来一整年的“旺”气！不少影迷已经满怀期待，希望尽快看到这部2018寒假最暖心动画佳作。





电影《狗狗的疯狂假期》由蜘蛛侠公司、亚凯迪亚影业、帕查卡影业公司出品。据悉，电影即将于近期上映，敬请期待！