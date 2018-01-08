北美黑马惊悚喜剧《忌日快乐》内地定档2月2日。故事将“生死循环”的设定玩出了新花样，讲述一名女大学生在生日当天被神秘“面具人”杀害，第二天却奇迹般醒来，重新经历生日当天后再次被杀。





定档预告片 《忌日快乐》故事将“生死循环”的设定玩出了新花样。影片讲述一名女大学生在生日当天被神秘“面具人”杀害，第二天却奇迹般醒来，重新经历生日当天的各种状况后，再次被杀。影片中女主角的日常生活喜感满满，然而每天的死亡方式又千奇百怪，令人替她捏一把汗的同时又忍俊不禁，完美平衡了观众在惊叫与惊笑间的情绪转换。





美国著名电影评论网站Film Pulse评价其为“恰到好处的黑色喜剧，巧妙反转的惊悚电影”。定档海报以“忌日蛋糕”的形式传达了影片悬疑、惊悚、有趣的核心要素，预告片则通过张弛有度的剪辑，展现了影片新奇的设定、诙谐的对白、出色的惊悚氛围营造以及悬疑设置能力。









《忌日快乐》由美国环球影业出品，中国电影集团公司引进，将于2018年2月2日登陆中国内地各大院线。

编辑：Joker