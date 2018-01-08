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北美年度票房“黑马”惊悚喜剧《忌日快乐》
今日宣布国内定档2018年2月2日，同时发布定档海报和预告片。本片在北美院线上映首周即以超过2600万美元的出色票房成绩登顶，至今已在全球揽获1.14亿美元，且受到广泛好评。
《忌日快乐》故事将“生死循环”的设定玩出了新花样。影片讲述一名女大学生在生日当天被神秘“面具人”杀害，第二天却奇迹般醒来，重新经历生日当天的各种状况后，再次被杀。影片中女主角的日常生活喜感满满，然而每天的死亡方式又千奇百怪，令人替她捏一把汗的同时又忍俊不禁，完美平衡了观众在惊叫与惊笑间的情绪转换。
美国著名电影评论网站Film Pulse评价其为“恰到好处的黑色喜剧，巧妙反转的惊悚电影”。定档海报以“忌日蛋糕”的形式传达了影片悬疑、惊悚、有趣的核心要素，预告片则通过张弛有度的剪辑，展现了影片新奇的设定、诙谐的对白、出色的惊悚氛围营造以及悬疑设置能力。
本片由擅长出品高水准惊悚类影片的Blumhouse团队制作，该团队曾制作多部惊悚佳作，其2017年初作品《逃出绝命镇》
在烂番茄拥有99%新鲜度，并在全球斩获票房2.5亿美金，《忌日快乐》制片人由曾操刀美国恐怖经典《潜伏》
系列以及高分音乐佳作《爆裂鼓手》
的杰森·布朗姆担任，导演则为曾编剧并执导《鬼影实录》系列的克里斯托弗·兰登。
《忌日快乐》由美国环球影业出品，中国电影集团公司引进，将于2018年2月2日登陆中国内地各大院线。
编辑：Joker