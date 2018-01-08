2018-01-08 10:59:10 来源：Mtime时光网
已浏览完所有图片，您可以：重新浏览进入新闻频道
陈漫掌镜周冬雨新写真仙气十足
艳压群芳!杰西卡查斯坦"马德里不思议"
长发、西装、陋巷，赵薇新写真耍酷
用微笑融化你！日“治愈系”女王TOP10
《捉妖记2》井柏然特辑
编辑：羊羊
导演：许诚毅
主演：梁朝伟 白百何
Boran Jing
验证码：
神气将军
9小时前
还是要期待下捉妖记2的 1虽然有不足 但绝对是一部合格的合家欢喜剧片 否则也拿不下几十亿的票房 也就是键盘侠觉得其他观众都是傻子 只有自己最懂电影的喷子爱呱呱吵！~！~
大老葫芦8小时前
高票房不代表好质量 有本事拿这片去其他国家放映试试 别人会说什么玩意儿
国产王道8小时前
@大老葫芦 国产片不去迎合国人反倒要去迎合洋大人？这是多么自卑？这是满清余孽才有的想法啊！
舍友就是用来日的3小时前
因为国内资深影迷还是更希望一些像《芳华》这样既现实又有点儿深度的电影能多拿些票房而不是这类纯爆米花合家欢电影。
歪歪的眼球35分钟前
合格？哪里合格？垃圾
口碑佳作潜力股盘点 独立片与文艺片齐飞
周五大盘报收2.5亿 "星战"能否上演反击战？
批评其毁掉好莱坞未来 称自己不会轻易出演
《美女与野兽》《速激8》《星战8》破10亿
三大档期全面破纪录 《战狼2》独撑一片天
查看更多