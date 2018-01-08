在特辑中，井柏然的武力值大有长进，由一名“贤夫良母”成功晋级为“一钱天师”。





在特辑中，井柏然的武力值大有长进，由一名“贤夫良母”成功晋级为“一钱天师”，但与大家心目中飞檐走壁、威风凛凛的天师不同，井柏然此次大部分的动作戏都在地上完成，滚、爬、摔倒等动作十分娴熟，他调侃自己“站起来一会儿又倒下了”，当白百何开玩笑的“吐槽”他一点长进都没有时，井柏然 “委屈”的表示：自己一身的功夫，只不过被导演限制了，导演许诚毅向观众透露：“成片完成后，你会觉得井柏然也很厉害”。

编辑：羊羊