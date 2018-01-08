网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《捉妖记2》曝“井柏然幕后特辑”

武力值为零的一钱天师终于学会了功夫？

2018-01-08 10:59:10 来源：Mtime时光网

在特辑中，井柏然的武力值大有长进，由一名“贤夫良母”成功晋级为“一钱天师”。

《捉妖记2》井柏然特辑

      时光网讯 日前，《捉妖记2》曝光井柏然特辑，第一部中武力值近乎为零的井柏然此次正式成为“一钱天师”。

      在特辑中，井柏然的武力值大有长进，由一名“贤夫良母”成功晋级为“一钱天师”，但与大家心目中飞檐走壁、威风凛凛的天师不同，井柏然此次大部分的动作戏都在地上完成，滚、爬、摔倒等动作十分娴熟，他调侃自己“站起来一会儿又倒下了”，当白百何开玩笑的“吐槽”他一点长进都没有时，井柏然 “委屈”的表示：自己一身的功夫，只不过被导演限制了，导演许诚毅向观众透露：“成片完成后，你会觉得井柏然也很厉害”。

   编辑：羊羊

关键词： 捉妖记2 井柏然
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

捉妖记2

捉妖记2 (2018)

0.0

导演：许诚毅

主演：梁朝伟 白百何

井柏然

井柏然

Boran Jing

职业：演员

会员评论 (5)

发表

本周热读

1

这份2018年片单你最值得收藏

口碑佳作潜力股盘点 独立片与文艺片齐飞

时光君为你盘点2018年北美地区口碑佳片的潜力股，相信这..
2

《前任3》超越《星战8》票房不败

周五大盘报收2.5亿 "星战"能否上演反击战？

周五内地大盘报收2.55亿元，其中《前任3》顶住了《星战8..
3

朱迪福斯特：超英电影都是急功近利的

批评其毁掉好莱坞未来 称自己不会轻易出演

奥斯卡影后朱迪·福斯特批评超级英雄电影，急功近利的做..
4

2017全球电影票房Top20正式出炉

《美女与野兽》《速激8》《星战8》破10亿

迪士尼的《美女与野兽》以12.63亿稳拔头筹，同时，该公..
5

2017中国内地票房年终总结

三大档期全面破纪录 《战狼2》独撑一片天

回顾2017年，中国电影市场冲新找回了发展的动力，是什么..

查看更多