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"龙妈" "囧雪"第75届金球奖合体颁奖

直击颁奖礼后台 "大小谎言"众女星亲吻奖杯画面太美

2018-01-08 12:45:28 来源：Mtime时光网

虽然《权力的游戏》再度陪跑，但“龙妈” 与“囧雪”同台颁奖仍成为全场亮点。由妮可·基德曼和瑞茜·威瑟斯彭领先的《大小谎言》一众女性主创在后台亲吻三所奖杯画面无限美好。
      时光网讯 当地时间1月7日（北京时间1月8日），第75届金球奖颁奖典礼在洛杉矶比弗利希尔顿酒店举行。虽然《权力的游戏》再度陪跑，但“龙妈” 与“囧雪”同台颁奖仍成为全场亮点。由妮可·基德曼瑞茜·威瑟斯彭领先的《大小谎言》一众女性主创在后台亲吻三所奖杯画面无限美好，而杰西卡·查斯坦虽然错失影后，但仍然与锤哥后台搞怪互动开怀大笑。

      在当天的颁奖礼上，《三块广告牌》最终登顶最佳影片大奖，西尔莎·罗南和   加里·奥德曼分别捧得影后和影帝奖杯。妮可·基德曼凭借《大小谎言》摘得视后桂冠，此外该剧还获得最佳迷你剧/电视电影奖和最佳迷你剧/电视电影奖最佳男、女配角奖，成为电视剧类奖项的最大赢家。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 金球奖 领奖 后台
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