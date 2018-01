《星球大战8》的烂番茄评分









此前的《星战》电影尽管评价褒贬不一,但从未有过如此立场分明的反差 导演莱恩·约翰逊用《最后的绝地武士》绘出了一副独属于星战宇宙的视觉奇观,身兼本片编剧的他,为剧中被几代影迷深爱多年角色设计了大胆又令人惊讶的全新冒险故事,在粉丝群体中丢下了多枚"巨型炸弹"。





对片中这些反星战常规、反高潮的情节的两极看法,令媒体评论界与粉丝影迷、甚至是死忠星战粉丝群体之间置于对立阵营。





接下来,我们拿出正反双方的理论观点对片中的"争议点"进行pk,一起来感受银幕之外这场更加火热的"原力对决"。 (以下内容将有《星球大战:最后的绝地武士》海量剧透,请谨慎阅读!!!)





影片在烂番茄网站上拥有高达90%的媒体评分新鲜度,粉丝评分的爆米花指数却只有不及格的50%。甚至还有极端粉丝发起了将此片“开除星战官方籍”(remove “The Last Jedi” from official canon)的抗议签名征集,目前已经收集了8万多人签名。