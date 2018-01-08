《勇敢者游戏》全球票房夺冠。《星战8》累计票房超12亿美元，这其中只有2870万美元来自中国。外媒称，鉴于皮克斯在中国的票房怪圈已被COCO打破，迪士尼还是有理由继续为“星战”打call。

（本文来自影视生活第一站 时光网）





时光网讯 巨石强森的新作《勇敢者游戏：决战丛林》上周末全球票房夺冠。《星球大战：最后的绝地武士》海外票房已达6.327亿美元，目前全球累计票房超12亿美元。但可惜的是，这其中只有2870万美元来自中国，“星球大战”在中国市场正经历一段艰难的时期。

《勇敢者游戏：决战丛林》目前正在全球86个地区的12500多块屏幕上放映，海外票房报收2.75亿美元，全球累计票房升至5.19亿美元。凭借强劲的表现，这部电影在全球50个市场中保持了榜首。本周五，《勇敢者游戏》将登陆中国内地市场。强森日前亲率大部队来华宣传，中国内地市场的表现值得期待，不知本土喜剧《前任3：再见前任》的威力能否延续到周末。



截止到周日，《星球大战：最后的绝地武士》海外票房已达6.327亿美元，全球累计票房超12亿美元。可惜的是，这其中只有2870万美元来自中国。按照人民币计算，去年的《星球大战外传：侠盗一号》首周三天报收2.24亿元人民币，《最后的绝地武士》则为1.86亿元人民币。

外媒分析，《最后的绝地武士》之所以在中国表现不如预期，除了观众对于科幻题材不太买账、缺乏“星战”情怀外，《前任3》的意外大爆也是导致《最后的绝地武士》遇冷的一大原因，“前任”系列的第二部得分颇高，积累了一些口碑。



外媒表示，迪士尼为“星球大战”的推广宣传已经尽力。2015年，《星球大战：原力觉醒》上映在即，迪士尼在北京居庸关长城打造了一场声势浩大的活动，500个暴风兵齐刷刷站满了一整段城墙，“原”、“力”、“觉”、“醒”四个大字依次在烽火台上亮起，场面蔚为壮观。此外他们还找来流量小生鹿晗担任官方大使，为“星战”造势。《侠盗一号》里的姜文和甄子丹的角色也不差……不过外媒评价，《最后的绝地武士》在故事质量上并未有所提高，电影在二三线城市也不如意。但鉴于皮克斯多年来在中国的票房怪圈已经被一部《寻梦环游记》打破，迪士尼还是有理由继续为“星战”打call。



但在其他市场上，《最后的绝地武士》已成为欧洲有史以来第10高票房电影，也是2017年最卖座的影片。它在英国市场最受欢迎，目前吸金超1亿美元。在日本、奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、匈牙利、瑞士等国家，“绝地武士”也保持了连续第四个周末排名第一。



上周末，新片《潜伏4：锁命亡灵》在海外33个市场同步开画，首周报收2010万美元，表现喜人。这个系列的前三部电影的海外票房分别为4300万美元、7800万美元和6100万美元。

《索命亡灵》在墨西哥开了个好头，首周拿下410万美元，创系列最佳。法国（220万美元）、德国（200万美元）、马来西亚（160万美元）、印度（130万美元）和西班牙（120万美元），都很给力。即将到来的主要市场还有英国、俄罗斯、巴西、意大利、韩国和澳大利亚。索尼团队的花式营销为该片宣传做出了重要推动作用。



其他影片方面，歌舞传记片《马戏之王》海外票房达7450万美元，全球票房超1.5亿美元； 蓝天工作室新作《公牛历险记》海外累计1.128亿美元，全球票房已升至1.83亿美元，电影将于1月19日登陆中国内地市场。

皮克斯的《寻梦环游记》周末在38个市场再次获得了1990万美元的海外收益，目前海外累计票房达3.97亿美元，全球票房升至5.89亿美元，中国内地市场是《寻梦环游记》无可争议的大票仓，总票房已逼近12亿人民币。



全球周末票房（2018.1.5-2018.1.7）TOP 10（单位：美元）





