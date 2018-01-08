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金球最佳外语片"凭空而来"主创齐聚

《寻梦环游记》导演惊讶中国票房大卖

2018-01-08 15:17:30 来源：Mtime时光网

第75届金球奖落下帷幕，多位获奖嘉宾在后台接受采访，最佳动画长片《寻梦环游记》导演惊讶电影在中国票房大卖，最佳外语片《凭空而来》主演黛安·克鲁格直言饰演母亲挑战很大。
（本文来自影视生活第一站 时光网）  

       时光网讯 当地时间1月7日（北京时间1月8日），第75届金球奖正式落下帷幕，众多获奖嘉宾包括最佳动画长片《寻梦环游记》导演李·昂克里奇阿德里安·莫里纳等，最佳外语片《凭空而来》导演法提赫·阿金、主演黛安·克鲁格等在后台接受了媒体采访。《寻梦环游记》导演惊讶电影在中国票房大卖，《凭空而来》主演黛安·克鲁格直言饰演母亲挑战很大。


        在金球奖后台采访中，最佳动画长片《寻梦环游记》导演之一李·昂克里奇回忆起影片的创作过程，他说，“从我们向皮克斯提出这个创意，他们同意我们进行创作开始，我就知道我们责任重大，因为这个题材植根于非常具体的文化背景，我们必须尽量真实、心怀尊敬地进行呈现，所以我们去了墨西哥采风，尽可能多地做研究，请了很多文化顾问，每走一步，我们都坚持不要落入俗套，而是要尽量做得独特。”

       《寻梦环游记》的另一位导演及编剧阿德里安·莫里纳表示：“除了责任感，这也是展示墨西哥文化魅力的绝佳机会。作为墨西哥裔后代，我们为自己的文化自豪，我们希望分享，通过这个家庭的故事，让世界也看到。看到观众真的很喜欢这个故事，我们都很感动，。”

       提到《寻梦环游记》在中国票房大卖，导演李·昂克里奇表示，“我们也和大家一样惊讶本片在中国成为热门，我跟很多人聊过这件事。我觉得关键在于我们的影片深深植根于家庭，而中国文化非常强调家庭的重要性，而且影片本身也很感人。事实上，中国的一些传统节日虽然跟墨西哥亡灵节非常不同，但却有一些共通之处。虽然双方的文化有很多差异，但我们的影片通过某种方式让中国观众产生了共鸣。”



       第75届金球奖最佳外语片《凭空而来》导演法提赫·阿金，首先表达了获奖的喜悦之情，“真没想到我们会获奖，我一开始还在倒时差，非常疲惫，当他们宣布我们获奖时，我瞬间就满血复活了，这就是我想要的，所以非常感谢。”

       提到金球奖是否会成为走向好莱坞的敲门砖？导演法提赫·阿金说，“首先我觉得获奖能让我在德国、在法国，还有全世界赚到更多票房。电影导演是我的事业，我也想不断学习和进步，不断探索新的空间。《凭空而来》是我拍过最私人的一部电影，是它把我带到了这里，所以这个问题很值得深思，我是该继续走我的路，还是尝试新事物，我要好好想想。”

       《凭空而来》主演黛安·克鲁格在片中饰演一位母亲，提到这个角色她表示挑战很大，“这个角色要尽量演出真实感，但刚开始我不知道如何下手，我连孩子都没有，我花了半年时间，结识了一些受害者，然后逐渐明白要放下一切虚荣，让自己成为他们的代言人，所以这个角色逐渐成了我的责任，我尽力而为了。”

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：Brent Simon;Stephanie Wu   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 金球奖 好莱坞颁奖季 第75届金球奖 寻梦环游记 凭空而来 BrentSimon StephanieWu
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