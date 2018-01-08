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摄影大师李屏宾首次与90后导演合作

青年导演张琦处女作《在流放地》重庆开机

2018-01-08 15:52:22 来源：Mtime时光网

《在流放地》是摄影大师李屏宾首度与90后新锐导演合作的电影作品，值得一提的是，《在流放地》导演组成员全部是92年后生人，这将是一部青年影人和大师摩擦碰撞出的电影作品。

　　时光网讯  1月7日，由青年导演张琦编剧、执导的电影处女作《在流放地》在重庆市长寿区举行了开机仪式。该片由摄影大师李屏宾担任摄影指导，由刘陆、宋宁峰、张一卓、张哲华、王芊雯主演。影片将于2018年2月底完成拍摄，并与2019年上映。

　　电影《在流放地》是由青年导演张琦自编自导的首部长片，剧本经历了三年的创作。张琦毕业于清华大学美术学院和新闻与传播学院，曾执导短片《昼短夜长》、《思不见》，纪录片《呼麦艺术探寻》。

　　该片讲述了一个生活在单亲家庭中的小女孩，随母亲南下生活的成长经历。导演张琦想邀观众随角色一同进行向内的自我探索，认识到人生就是一个在流放地过程，明确人生的局限性与可能性，有勇气做第一个走出柏拉图洞穴的人。《在流放地》将于重庆和银川南北两地进行拍摄，当下的分裂和归属亦是影片所要带给观众的思考。

　　《在流放地》也是摄影大师李屏宾首度与90后新锐导演合作的电影作品，李屏宾曾7次获得金马奖最佳摄影奖，柏林电影节艺术贡献奖、戛纳电影节技术大奖。该片由第47届金马奖“最佳美术设计”彭维民担任美术指导，《白日焰火》录音师李丹枫担任声音指导。更值得一提的是，《在流放地》导演组成员全部是92年后生人，这将是一部青年影人和大师摩擦碰撞出的电影作品。

　　制片人韩天表示，《在流放地》在探索新的电影创作模式的同时，也努力提高团队创作和工作水平，这将是一次青年影人真正的学习机会。该片主演张一卓、张哲华、王芊雯均为95后新人演员，更有实力演员刘陆、宋宁峰的加持。刘陆此前曾出演《天注定》、《山河故人》；宋宁峰曾出演《黄金时代》、《我心雀跃》、《相爱相亲》等影片。

   编辑：hello王小羊

关键词： 在流放地 李屏宾 开机
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职业：摄影
在流放地

在流放地 (2018)

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