黄晓明透露《无问西东》没有happy ending。他说：“导演有拍我们两个（和章子怡）的结局，但最终没有使用。”

时光网讯 1月7日，由章子怡、黄晓明、王力宏、张震、陈楚生主演，李芳芳编剧、导演的电影《无问西东》，在上海路演，影片中饰演陈鹏的主演黄晓明现身当地影城与影迷一起观影，而与他一同观影的还有黄晓明的母亲，以及妻子Angelababy。

观影结束后，黄晓明表示一共看过两次电影，这是第一次正式观看完整的成片，但每一次都很感动，都会哭。黄晓明坦言：“只要你的心是浪漫的，人生处处都是浪漫的事，和爱的人一起看一场电影就是浪漫。”此次与主演黄晓明一同出席路演并观影的就有他的母亲，以及妻子Angelababy，现场黄晓明更透露:“Baby在看到一半的时候，就已经被感动的哭了，我一左一右老婆和妈妈都哭得稀里哗啦。”

影片中，章子怡饰演的王敏佳被人冤枉、殴打、背弃的重头戏，更因大尺度震撼观众。正是因为这场戏，黄晓明饰演的陈鹏才毅然决然地选择相信她、挽救她，并给她继续活下去的希望和力量，从而彻底改变了两人的命运。对此，黄晓明在路演现场做出解读：“这部电影打动了每一个人的内心，不管你是哪个年代，哪个年纪，过着什么生活的人，你都可以找到自己。”

对于首次合作的导演李芳芳，黄晓明表示，非常感谢导演，让他有信心和底气向大家推荐这部他一直特别期待的作品。并表示：“芳芳导演是一个非常有才华、有想法的导演，导演把影片的每一个细节都做足了。比如在操场奔跑的那场戏，就有几百上千个群众演员配合，就为了那一个镜头，她对创作的那种热情，让整个剧组是一种燃烧的状态。”更有观众为影片独特的胶片质感点赞，黄晓明则表示：“这也很有可能是摄影大师曹郁、芳芳导演和我，所有人最后一部用胶片拍摄的电影。”



此外，黄晓明还坦言：“影片中我和子怡牵手在校园奔跑，以及在雨中挖坑的戏份都是在冬天拍摄的，而且拍挖坑的戏是在晚上，我还要把上衣也脱掉，再浇上雨冷到让人发抖。而那场奔跑的戏一共跑了三四天，当时穿的是短衣短裤，中途小腿还跑拉伤了一次，但最后我们拍的效果很好，还是很开心的。”

很多首批观影的观众们，表示“意犹未尽”。尤其是对陈鹏和王敏佳的最终命运走向十分关注，并向黄晓明发问。他透露：“导演有拍我们两个的结局，但最终没有使用。”并坦言：“其实没有happy ending是最好的，因为人生没有那么多最好的，人的一生都在找寻，最重要的是内心想要的是什么。”影片将于2018年1月12日全国正式公映。



编辑：hello王小羊