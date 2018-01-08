2017年中国电影市场的这些反直觉的变化，也说明了电影市场的风起云涌。没有什么是一成不变的，当蝴蝶开始扇动翅膀，也许又是一次变革的风暴，而这些变化，我们相信会在2018年带来更多惊喜的结果

最近一段时间，2017年终盘点榜单满天飞，密集轰炸到大家已经感到疲惫了。“报菜名”式地罗列看多了，也就没有多大感觉了，可是我们还是从头绪纷繁的榜单里，捕捉到了一些不寻常的东西，它可能不符合我们的直觉，但是确实发生了。而这些看似违背直觉的现象，往往更值得我们思考。





中国电影票房越来越高，影视公司更值钱了？





新闻出版广电总局电影局12月31日晚发布的数据显示，2017年全国电影总票房为559.11亿元，同比增长13.45%。再创历史新高。水涨船高，看着这么高的电影票房，想必那些从事影视传媒的公司也变得更加值钱了吧？









票房增长，市值反降。这实在是一个有意思的问题。放眼前些年，传媒板块可是炙手可热，只要跟它沾边，股价无不大涨特涨，这吸引了大量资本涌入，导致电影行业的泡沫越来越大，在享受了一段时间红利之后，泡沫也该破灭了。





现阶段对传媒板块而言，是一个消除泡沫的阶段，阵痛是必然的。未来一段时间，电影市场发展的速度会变得更加趋于理性，不会再有那么爆发性的增长，这对整个市场的可持续发展来看，是非常有好处的。









国产电影强势崛起，面对引进片有了更大优势？









那么直观的感受告诉我们，2017年中国电影市场向更好的方向发展了，面对国外电影，我们的底气更足了。









但是，2017年上半年国产电影的票房只占上半年总体票房的39%，外国电影拿了大头。而下半年因为《战狼2》的出现，市场回暖，可暑期档过后外国电影还是形成了绝对的优势。最终301亿国产电影的票房，只占了全年票房的53%，对比前几年的数据，2017年是最低的。所以要说国产电影表现突出，恐怕有些勉强。





除去影片自身原因，观众的成长是个不可忽视的因素。前些年在大量票补的刺激下，众多观众走进电影院，但很多粗制滥造的电影，极大地伤害了观众。加上票补的缩水，观众也精明了，他们不会再被单纯的“大制作”、“高成本”忽悠，口碑不好的片子，想取得高票房，是越来越难了。这也就逼着电影制作方要多花心思在影片本身的质量上。毕竟只有过硬的质量，才能有更多的底气去谈国产电影崛起。





美国大片依旧统治中国电影市场？





在中国电影市场，好莱坞一家独大的事实一直存在，凭借着众多的大牌明星、炫酷的视觉特效，好莱坞一直有着忠实的粉丝和雄厚的票房基础。但是2017年，过去屡试不爽的很多东西，好像不那么有效了。













考虑到成本的因素，可以预见2018年的批片市场一定会非常火爆，大家都会努力寻找下一个《摔跤吧！爸爸》。越来越多的批片涌入，不仅会动摇“美国大片”的地位，同样也会对国产电影起到威胁，这一点值得注意。









文艺片、纪录片依旧有口碑无票房？





提及文艺片和纪录片，大家的反应都是能回本就算谢天谢地了，为了艺术嘛，赔本不稀奇，这类电影就是用来拿奖的。这些观念长期以来就在我们的脑海里，所以文艺片、纪录片等于不挣钱，就成了大家心照不宣的秘密了。可是2017年的电影市场，很多文艺片和纪录片既叫好又叫座。









这说明市场在成熟，观众有了更多的个人选择和追求自己喜好的意识，而不是像过去那样随宣传随大流地走进电影院。从“不知道该看什么电影”到“看我想看的电影”，这是一个了不起的变化。在一个日益成熟的电影市场里，忽悠观众的难度越来越大，这也就给好的电影留出了更大的发展空间。毕竟中国电影要想更持续的良性发展，永远少不了成熟的市场，优质的电影和有头脑的观众。





2017年中国电影市场的这些反直觉的变化，也说明了电影市场的风起云涌。没有什么是一成不变的，当蝴蝶开始扇动翅膀，也许又是一次变革的风暴，而这些变化，我们相信会在2018年带来更多惊喜的结果。



