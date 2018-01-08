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2017年电影市场的四个“想不到”

常规是用来打破的 影视公司更值钱了？

2018-01-08 16:17:24 来源：影视独舌

2017年中国电影市场的这些反直觉的变化，也说明了电影市场的风起云涌。没有什么是一成不变的，当蝴蝶开始扇动翅膀，也许又是一次变革的风暴，而这些变化，我们相信会在2018年带来更多惊喜的结果
　　最近一段时间，2017年终盘点榜单满天飞，密集轰炸到大家已经感到疲惫了。“报菜名”式地罗列看多了，也就没有多大感觉了，可是我们还是从头绪纷繁的榜单里，捕捉到了一些不寻常的东西，它可能不符合我们的直觉，但是确实发生了。而这些看似违背直觉的现象，往往更值得我们思考。


中国电影票房越来越高，影视公司更值钱了？

　　新闻出版广电总局电影局12月31日晚发布的数据显示，2017年全国电影总票房为559.11亿元，同比增长13.45%。再创历史新高。水涨船高，看着这么高的电影票房，想必那些从事影视传媒的公司也变得更加值钱了吧？

　　然而问题并非那么简单。在票房一路高歌猛进的同时，各大传媒板块的估值却纷纷缩水，股价也是一路走低。根据相关媒体报道，2017年投资《战狼2》的北京文化下跌了25.95%，而截止2017年12月22日，华谊兄弟下跌21%，中国电影下跌33.41%，上海电影甚至下跌了52.59%！而根据Wind行业分类的数据显示，2017年年初的23家电影与娱乐类上市公司，截止到12月22日，总市值下降了20.08%，五分之一的市值不翼而飞，可谓损失惨重。

　　票房增长，市值反降。这实在是一个有意思的问题。放眼前些年，传媒板块可是炙手可热，只要跟它沾边，股价无不大涨特涨，这吸引了大量资本涌入，导致电影行业的泡沫越来越大，在享受了一段时间红利之后，泡沫也该破灭了。

　　现阶段对传媒板块而言，是一个消除泡沫的阶段，阵痛是必然的。未来一段时间，电影市场发展的速度会变得更加趋于理性，不会再有那么爆发性的增长，这对整个市场的可持续发展来看，是非常有好处的。


国产电影强势崛起，面对引进片有了更大优势？

　　2017年对国产电影来说是值得铭记的一年，因为一部《战狼2》横空出世，拿下了创纪录的56.82亿票房，成为首部跻身全球票房top100的中国电影。《战狼2》的意义就在于把过去不会走进电影院的人也吸引到了电影院，在观影人数和范围上都实现了国产电影的突破。另外，像《羞羞的铁拳》这样的喜剧片，也能拿到22.10亿的票房，充分展现了中国电影市场的巨大潜力。

　　那么直观的感受告诉我们，2017年中国电影市场向更好的方向发展了，面对国外电影，我们的底气更足了。

           

　　但是，2017年上半年国产电影的票房只占上半年总体票房的39%，外国电影拿了大头。而下半年因为《战狼2》的出现，市场回暖，可暑期档过后外国电影还是形成了绝对的优势。最终301亿国产电影的票房，只占了全年票房的53%，对比前几年的数据，2017年是最低的。所以要说国产电影表现突出，恐怕有些勉强。

　　除去影片自身原因，观众的成长是个不可忽视的因素。前些年在大量票补的刺激下，众多观众走进电影院，但很多粗制滥造的电影，极大地伤害了观众。加上票补的缩水，观众也精明了，他们不会再被单纯的“大制作”、“高成本”忽悠，口碑不好的片子，想取得高票房，是越来越难了。这也就逼着电影制作方要多花心思在影片本身的质量上。毕竟只有过硬的质量，才能有更多的底气去谈国产电影崛起。


美国大片依旧统治中国电影市场？

　　在中国电影市场，好莱坞一家独大的事实一直存在，凭借着众多的大牌明星、炫酷的视觉特效，好莱坞一直有着忠实的粉丝和雄厚的票房基础。但是2017年，过去屡试不爽的很多东西，好像不那么有效了。

　　今年《变形金刚5》上映的时候，发行方的估计是会超过前作19.76亿的票房，可最后只拿到了15.51亿的票房，虽说已经不低了，但是像《变形金刚》这样的大IP也会遭遇这样的情况，也确实说明了中国电影市场的观众审美口味在变化，即使是“美国大片”也未必能从他们口袋里掏钱了。

　　与此形成鲜明对比的，就是“非美批片”电影的强势崛起。这在以往是没有发生过的。从票房上看《摔跤吧！爸爸》12.91亿、《天才枪手》2.7亿、《看不见的客人》1.72亿……这些非好莱坞电影在中国市场都收获了极高的口碑和不错的票房，批片的总票房突破了50亿。

　　考虑到成本的因素，可以预见2018年的批片市场一定会非常火爆，大家都会努力寻找下一个《摔跤吧！爸爸》。越来越多的批片涌入，不仅会动摇“美国大片”的地位，同样也会对国产电影起到威胁，这一点值得注意。


文艺片、纪录片依旧有口碑无票房？

　　提及文艺片和纪录片，大家的反应都是能回本就算谢天谢地了，为了艺术嘛，赔本不稀奇，这类电影就是用来拿奖的。这些观念长期以来就在我们的脑海里，所以文艺片、纪录片等于不挣钱，就成了大家心照不宣的秘密了。可是2017年的电影市场，很多文艺片和纪录片既叫好又叫座。

　　首先是纪录片《二十二》，这部以慰安妇为题材的纪录片在上映后获得了各路明星大V们的支持，最终拿到了1.7亿的票房。而《七十七天》、《冈仁波齐》也成功破亿，就连《至爱梵高·星空之谜》也获得了6000多万票房的成绩。过去那种只有口碑没有票房的局面，似乎有所改观。

　　这说明市场在成熟，观众有了更多的个人选择和追求自己喜好的意识，而不是像过去那样随宣传随大流地走进电影院。从“不知道该看什么电影”到“看我想看的电影”，这是一个了不起的变化。在一个日益成熟的电影市场里，忽悠观众的难度越来越大，这也就给好的电影留出了更大的发展空间。毕竟中国电影要想更持续的良性发展，永远少不了成熟的市场，优质的电影和有头脑的观众。

　　2017年中国电影市场的这些反直觉的变化，也说明了电影市场的风起云涌。没有什么是一成不变的，当蝴蝶开始扇动翅膀，也许又是一次变革的风暴，而这些变化，我们相信会在2018年带来更多惊喜的结果。

作者：赵春晖   编辑：汀

关键词： 战狼2 内地市场 变形金刚5
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