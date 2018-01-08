电影《谜巢》曝光一支主演吴尊幕后特辑，谈及被蛛网缠身的戏份时，吴尊详细介绍了特效化妆的过程，他需要早上四五点到达片场，一化就是5个小时，李冰冰也大赞特效化妆效果真实。









特辑还曝光了大量幕后花絮，其中包括吴尊身上的蜘蛛咬痕妆、蛛丝包裹制作过程等。吴尊表示，自己在片中有一场脸上以及手臂上被蜘蛛咬伤的戏份，为了使每一处咬痕更加逼真，有时候需要早上四五点到达片场，一化就是5个小时，就连李冰冰在看了吴尊的妆容后都惊叹不已，大赞特效化妆效果真实。





当谈及被蛛网缠身的戏份时，吴尊还详细介绍了特效化妆的过程，“工作人员叫我直直地站立着，然后他们用蜘蛛网一点一点的喷，喷完之后，我整个人缠绕的不能动，就跟制作木乃伊一样。”这样前所未有的体验让吴尊感触颇深，尤其被蛛网包裹之后，“甚至呼吸有点困难”。





编辑：隐饮