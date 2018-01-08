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《谜巢》揭秘吴尊"蜘蛛咬伤妆"

特效化妆长达5小时 李冰冰大赞效果真实

2018-01-08 17:24:38 来源：Mtime时光网

电影《谜巢》曝光一支主演吴尊幕后特辑，谈及被蛛网缠身的戏份时，吴尊详细介绍了特效化妆的过程，他需要早上四五点到达片场，一化就是5个小时，李冰冰也大赞特效化妆效果真实。
       

《谜巢》制作特辑之吴尊

时光网讯李冰冰凯南·鲁兹吴尊凯尔希·格兰莫领衔主演的国际动作冒险电影《谜巢》将于2018年1月19日上映。今日，影片发布一支人物特辑，首次展示吴尊对角色的心历路程以及拍摄过程中趣味花絮，主演李冰冰更是惊喜出镜大赞吴尊对工作专注，展示了吴尊认真和逗趣的一面。

        在今日发布的人物特辑中，吴尊坦言《谜巢》带有的动作冒险元素是自己一直想尝试的电影类型，全新的角色设定对自己来说也是一次不小的挑战，除此之外，能和优秀的国际团队合作也让他对影片拍摄充满期待，“我自己本身很喜欢看探险类的电影，再加上可以跟国际团队一起合作，这几个点都蛮吸引我。”

         特辑还曝光了大量幕后花絮，其中包括吴尊身上的蜘蛛咬痕妆、蛛丝包裹制作过程等。吴尊表示，自己在片中有一场脸上以及手臂上被蜘蛛咬伤的戏份，为了使每一处咬痕更加逼真，有时候需要早上四五点到达片场，一化就是5个小时，就连李冰冰在看了吴尊的妆容后都惊叹不已，大赞特效化妆效果真实。

        当谈及被蛛网缠身的戏份时，吴尊还详细介绍了特效化妆的过程，“工作人员叫我直直地站立着，然后他们用蜘蛛网一点一点的喷，喷完之后，我整个人缠绕的不能动，就跟制作木乃伊一样。”这样前所未有的体验让吴尊感触颇深，尤其被蛛网包裹之后，“甚至呼吸有点困难”。

        《谜巢》讲述了吴尊饰演的医药公司研究员卢克在探索一座古墓时意外失联，李冰冰饰演姐姐嘉随即组建了一支专业的救援队，不顾生命危险前去营救，众人在搜救的过程中意外发现了埋藏地底的神秘生物，并揭开了一段深埋千年，关于长生不老的谜团……该片将在2018年1月19日登陆全国各大院线。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 谜巢 吴尊 制作特辑 李冰冰
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