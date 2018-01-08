时光网记者Stephanie分享了在金球奖的红毯上与颁奖典礼后台，她的所闻所见所想，以及与明星们的一些有趣互动。

（本文来自影视生活第一站 时光网）











时光网洛杉矶讯





整场金球奖跑下来，心得就是“幕前三秒钟，幕后10年功”。为了迎接金球奖晚宴级的正式场合，女记者都换上精心挑选的正式晚礼服，男记者都穿上三件式燕尾服。我早上几点起床开始梳妆打扮……就别细说了。虽然颁奖典礼的红毯要到下午两点才开始，但Brent和我早在11点半就准时在比弗利山庄的希尔顿大酒店碰面，整装开始在红毯上做所有事前准备。











Brent又要安排采访事宜、又要报告进度、又要随时监看最新消息，低头专心看手机超忙碌。





今年，我和Brent都深刻感觉到安保大幅升级，周边道路早早就封闭管制进出，进场要经过金属探测器“搜身”，红毯上和酒店内还时不时有警察牵着警犬，列队来回巡逻。明星走红毯时上空还有一个直升机盘旋，Brent猜应该是警察或是某种保安，不过实在太高太远很难确定。











现场几乎所有人都穿黑色礼服，响应这几个月在好莱坞乃至全美，都闹得沸沸扬扬的“反性侵”运动。





















红毯的媒体列挤得像沙丁鱼，每个人都是肩并肩。当Brent忙着在红毯上采访明星时，我则是在后台的媒体室边做后应、边上传照片，等明星们拿到奖杯后来到后台，让记者们好好“问话”一番。











举办金球奖的好莱坞外国记者协会（HFPA）大方款待记者，怕大伙饿着，在媒体室提供了精美的食物，咸食甜点水果饼干都有，更少不了非常需要的咖啡，替许多早早就起床上工的记者们提提神（噢，还有四大水桶的啤酒供大家免费畅饮，非常壮观！）











第75届金球奖欢喜落幕，几家欢喜几家愁，来自世界各国的记者更是忙翻天。时光网中美两地派出大批人马，隔着太平洋、有16个小时时差的的两个团队沟通不停歇，只为推出最即时的滚动式报导,可以在这个好莱坞备受瞩目的重要典礼上，穿得美美的，又能够和大明星近距离接触。实际上，这一切有表面上看起来的光鲜亮丽吗？以下是时光网北美记者Stephanie的采访手记，分享了她与记者Brent的幕后工作流程。