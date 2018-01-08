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时光网记者亲临金球奖颁奖现场！

明星走红毯天上有飞机 后台发言不输台前

2018-01-08 18:40:11 来源：Mtime时光网

时光网记者Stephanie分享了在金球奖的红毯上与颁奖典礼后台，她的所闻所见所想，以及与明星们的一些有趣互动。
（本文来自影视生活第一站 时光网）



　　时光网洛杉矶讯　第75届金球奖欢喜落幕，几家欢喜几家愁，来自世界各国的记者更是忙翻天。时光网中美两地派出大批人马，隔着太平洋、有16个小时时差的的两个团队沟通不停歇，只为推出最即时的滚动式报导,可以在这个好莱坞备受瞩目的重要典礼上，穿得美美的，又能够和大明星近距离接触。实际上，这一切有表面上看起来的光鲜亮丽吗？以下是时光网北美记者Stephanie的采访手记，分享了她与记者Brent的幕后工作流程。

　　整场金球奖跑下来，心得就是“幕前三秒钟，幕后10年功”。为了迎接金球奖晚宴级的正式场合，女记者都换上精心挑选的正式晚礼服，男记者都穿上三件式燕尾服。我早上几点起床开始梳妆打扮……就别细说了。虽然颁奖典礼的红毯要到下午两点才开始，但Brent和我早在11点半就准时在比弗利山庄的希尔顿大酒店碰面，整装开始在红毯上做所有事前准备。



　　Brent又要安排采访事宜、又要报告进度、又要随时监看最新消息，低头专心看手机超忙碌。

　　今年，我和Brent都深刻感觉到安保大幅升级，周边道路早早就封闭管制进出，进场要经过金属探测器“搜身”，红毯上和酒店内还时不时有警察牵着警犬，列队来回巡逻。明星走红毯时上空还有一个直升机盘旋，Brent猜应该是警察或是某种保安，不过实在太高太远很难确定。



　　现场几乎所有人都穿黑色礼服，响应这几个月在好莱坞乃至全美，都闹得沸沸扬扬的“反性侵”运动。



　　下午两点红毯开始，人潮没过多久就涌进，每个明星身边都跟着一群人，名气似乎和身边的人数成正比！印象最深刻的是“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯，和型男导演塔伊加·维迪提踏上红毯时，粉丝专区的尖叫声简直连天上的安保直升机都听得到。锤哥还朝粉丝比了代表胜利的“V”，毕竟这些粉丝都是既幸运抽中了HFPA举办的门票，又砸了重金才得以进场呢！



　　红毯的媒体列挤得像沙丁鱼，每个人都是肩并肩。当Brent忙着在红毯上采访明星时，我则是在后台的媒体室边做后应、边上传照片，等明星们拿到奖杯后来到后台，让记者们好好“问话”一番。



　　举办金球奖的好莱坞外国记者协会（HFPA）大方款待记者，怕大伙饿着，在媒体室提供了精美的食物，咸食甜点水果饼干都有，更少不了非常需要的咖啡，替许多早早就起床上工的记者们提提神（噢，还有四大水桶的啤酒供大家免费畅饮，非常壮观！）



　　媒体室内部设置有一个主舞台，供得奖者上台发表感言和回答记者问题。舞台两旁是巨大的电视，即时转播颁奖典礼。我以前有机会到美国NBA湖人队后台采访过，设置都差不多，有食物、电视银幕、还有来自全世界的记者全神贯注地看电视。

　　第一个来到后台的是带回“最佳男配角”奖杯的《三块广告牌》山姆·洛克威尔，其他得奖人也陆续跟着剧组或单独上台，和台下记者热情互动，感觉得出抱回金球奖的喜悦和荣耀。得奖人都是黑装打扮，每个人也都被问到对黑衣秀抗性侵的“TimesUp”运动有什么看法。

　　今年金球奖入围名单中，最具有争议的应属没有女性导演入围。但得奖名单一出炉立马翻盘，因为多部得大奖的电影和影集，像是由格蕾塔·葛韦格执导的《伯德小姐》，勇夺“音乐／喜剧类最佳影片”和“最佳女主角”。还有囊括多项大奖的《大小谎言》更是以女性为主演，讨论家庭主妇、单亲妈妈、性侵害、女性受家暴等议题，都从许多方面以积极的方式，支持了女性在影视业的成就。

　　后台的得奖感言内容丝毫不输典礼上的领奖感言。有的明星娱乐性十足，像是迷你剧／电视电影最佳男主角伊万·麦克格雷格，先被记者以星战中的角色“欧比旺”相称。他在台上更是娱乐性十足，全程还把金球奖杯像宝贝一样捧在怀里。

　　另外，我觉得实在称得上“地表最强老妈”的科恩嫂弗兰西斯·麦克多蒙德，带着《三块广告牌》剧组和同剧演员上台时，好像还没从剧中强悍的妈妈Mildred脱身出来一样，大伙也非常同步，戏剧感十足。科恩嫂虽然脸不笑似乎让人有点惧怕，但是回答记者问题时，还是包含着浓厚的妈妈疼孩子的温情。

　　如果后台感言也有颁奖，最大赢家莫属“教母”奥普拉·温弗里！教母拿下金球奖的“终身成就奖”，俏皮上台先问说“这是要怎么进行？噢对，你们问我问题！”记者每个问题都有关目前最热门的社会议题，教母招招接得住，更给出了精辟见解。不仅触及许多台下记者的心扉，她给的每一句话都经典到可以写进励志书，更是让记者们打字的手没停过。

　　我在台下则是三头六臂，两只手三台机器同时开工，相机拍照、手机发照片、笔记本打字记录音。得奖人上台像海浪一样一波一波的，有时候会好一阵子没有得奖人进来，又有时候会紧锣密鼓连番上阵。这时我非常庆幸，还好北京的同事们一起打拼，事前分配好工作，也有团队应对各种突发状况。

　　今年是我第一次现场采访金球奖，整体感觉是忙碌却不忙乱，如此盛大、众星云集的活动，更聚集来自世界各地、各行各业的人，大伙齐聚一堂可是非常有顺序。

　　金球奖颁奖典礼结束以后，精彩的是各大制片公司举办的after-party。我们北美记者Heather Newgen和Brent Simon会有更精彩的实地采访，欢迎后续关注！

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：Stephanie Wu   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光网 金球奖 StephanieWu
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