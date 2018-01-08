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金球大赢家《三块广告牌》主创受访

导演马丁麦克唐纳:片中没有绝对的好人坏人

2018-01-08 20:06:55 来源：Mtime时光网

金球大赢家《三块广告牌》主创齐聚后台采访，导演马丁·麦克唐纳直言：“我不希望片中的任何人是完全的好人或坏人，拒绝好莱坞套路故事。”男配山姆·洛克威尔爆料拍摄艰苦幕后故事。
（本文来自影视生活第一站 时光网）  

       时光网讯 当地时间1月7日（北京时间1月8日），第75届金球奖正式落下帷幕，《三块广告牌》最终斩获剧情类最佳影片、最佳女主、最佳男配和最佳剧本成最大赢家。在当天的后台媒体采访中，《三块广告牌》导演马丁·麦克唐纳，主演弗兰西斯·麦克多蒙德山姆·洛克威尔等纷纷发言。

《三块广告牌》斩获第75届金球奖剧情类最佳影片

       《三块广告牌》主演弗兰西斯·麦克多蒙德表示：“永远要记得好剧本的力量，我觉得不仅仅演员深知这一点，所有好观众都会懂得，这正是马丁导演告诉我们的。他知道事先跟演员排练的重要性，也知道真实的情感需要一个过程才能达到，而不是自己在角落里练练就能演出来，真实的情感就在那里。

       提到电影《三块广告牌》的人物设计，导演马丁·麦克唐纳直言：“我不希望片中的任何人是完全的好人或坏人，虽然有些角色在道德层面上让人高度质疑，但我不想把他们塑造成反派。即便是女主角，我也不希望她是完美无缺的，我们一起研究决定的，我们希望她尽可能地坚强和不妥协。更多的是从角色出发，而不是考虑是否会被人喜欢。我们不去评判任何一个角色，只是展示一个小镇的风貌，讲一个女人的故事，而不是像好莱坞套路故事那样去评判。”

       主演弗兰西斯·麦克多蒙德在现场提起一件趣事：“我今晚才想起来一件事，我问我丈夫乔尔·科恩，他是科恩兄弟中的一个，我问他有金球奖杯吗？他说他有，而且是以最棒的方式拿到的。因为当时那届金球奖颁奖礼取消了，所以奖杯是寄到家里的，所以他不用穿西装领奖，他特别高兴。”


山姆·洛克威尔凭借《三块广告牌》获得金球奖电影类最佳男配角

       凭借电影《三块广告牌》获得电影类最佳男配角的山姆·洛克威尔，也在颁奖礼后台接受了采访。提起刚刚结束的金球奖，山姆·洛克威尔激动地说，“我今天已经见到很多演员了，包括伊莎贝尔·于佩尔、裘德·洛等等，可以说群星闪耀，我在台上忘了感谢其他被提名的演员，我只想说谢谢他们，真的很荣幸能和他们同台竞争。”

      谈起电影拍摄的幕后故事，山姆·洛克威尔透露，“拍摄的过程很开心，但是电影拍摄有时会因为长时间工作而身体不适，像我们拍大火的那场戏，现场浓烟滚滚，所以我们很多人都很不舒服，艾比·考尼什还出现了严重的过敏，诸如此类的事情虽然挺烦人的，但表演方面的体验还是非常有趣。”

      山姆·洛克威尔当天身穿黑色衬衫，支持女性的反骚扰运动，对此他表示，“我觉得女性站出来发声是一件很有意义的事情，我觉得她们理应获得支持，其他人也需要倾听她们的声音。人们要停止这种霸凌行为，就这么简单，首先你要有同情心，不要霸凌他人。”

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：Brent Simon;Stephanie Wu   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 金球奖 好莱坞颁奖季 第75届金球奖 三块广告牌 马丁·麦克唐纳 山姆·洛克威尔 BrentSimon StephanieWu
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Martin McDonagh

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