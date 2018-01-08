金球大赢家《三块广告牌》主创齐聚后台采访，导演马丁·麦克唐纳直言：“我不希望片中的任何人是完全的好人或坏人，拒绝好莱坞套路故事。”男配山姆·洛克威尔爆料拍摄艰苦幕后故事。

作者：Brent Simon;Stephanie Wu 编辑：隐饮

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