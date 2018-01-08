金球奖后台众位获奖嘉宾接受采访，《伯德小姐》主演西尔莎·罗南大方谈起自己的青春成长，《水形物语》导演吉尔莫·德尔·托罗自嘲是“老顽固”，付兰兰揭秘金球奖颁奖礼汤米·韦素导演为何上台？





西尔莎·罗南凭借《伯德小姐》获金球奖喜剧/音乐类最佳女主角奖













詹姆斯·弗兰科获得金球奖音乐/喜剧电影最佳男主角奖









该片男主角兼导演詹姆斯·弗兰科表示，“这不是计划好的，很多人都问我汤米今天会不会来，我知道大家对他的期待很高，他当年拍摄《房间》的时候，在一个剧院里待了两星期。我知道他对自己的作品期待很高，所以十五年后我们才会在这里，我觉得那一刻有他在非常美好。因为汤米·韦素跟任何人都不一样，在更深层面上讲，这是一个让所有人都能产生共鸣的故事。”





付兰兰还表示，“2017年对我来说是剧变的一年，我全力投入在导演和表演上，除了这部影片，HBO的《堕落街传奇》也是我自导自演的。我的人生态度是，只有一次生命，一定要去尝试我想做的事情。不过在多个领域全面涉猎只能带来一时的满足，现在我觉得专注于少数对我最重要的事情，反而会更好。”





导演吉尔莫·德尔·托罗获金球奖最佳导演奖







