西尔莎·罗南凭借《伯德小姐》获金球奖喜剧/音乐类最佳女主角奖
《伯德小姐》
讲述了一个关于青春和成长的故事，女主角西尔莎·罗南以出色的表演征服了观众和评委。提起自己的青春故事，西尔莎·罗南
说，“我很幸运，从我很小的时候开始，我就可以做我想做的事情，而且我周围一直都是很有创意的人。当我十七八岁的时候，也是这个样子，那段时间我在摸索自己的角色定位，如何从一个童星变成一个成年人，那时还没有伯德小姐这个角色，几年之后我很高兴现在终于有了这样一个角色。”
不少观众都很好奇，《伯德小姐》
有多少内容是来自导演的自传故事？导演格蕾塔·葛韦格
透露说:“ 从很多方面来看，伯德小姐这个角色和年轻时的我截然相反，我一直都很循规蹈矩，喜欢讨好他人，从来不会给自己改名字，也不会染红头发，我在写这个角色的时候，其实是在写我想变成怎样的人，但在那个年纪，我并没有能力成为这样的人，直到听到西尔莎念台词，我才感觉找到了我梦想中的女主角。”
詹姆斯·弗兰科获得金球奖音乐/喜剧电影最佳男主角奖
电影《灾难艺术家》
根据同名传记小说《灾难艺术家》
改编，讲述导演托米·韦素拍摄邪典烂片《房间》的全过程。在当天的金球奖颁奖上，汤米·韦素导演跑到了台上，让人十分意外。
该片男主角兼导演詹姆斯·弗兰科表示，“这不是计划好的，很多人都问我汤米今天会不会来，我知道大家对他的期待很高，他当年拍摄《房间》的时候，在一个剧院里待了两星期。我知道他对自己的作品期待很高，所以十五年后我们才会在这里，我觉得那一刻有他在非常美好。因为汤米·韦素跟任何人都不一样，在更深层面上讲，这是一个让所有人都能产生共鸣的故事。”
付兰兰还表示，“2017年对我来说是剧变的一年，我全力投入在导演和表演上，除了这部影片，HBO的《堕落街传奇》也是我自导自演的。我的人生态度是，只有一次生命，一定要去尝试我想做的事情。不过在多个领域全面涉猎只能带来一时的满足，现在我觉得专注于少数对我最重要的事情，反而会更好。”
电影《水形物语》以“人兽恋”的大尺度镜头，让不少影迷都很感兴趣，导演吉尔莫·德尔·托罗
也凭借此片斩获金球奖最佳导演奖。不过提及此次获奖的影响，导演倒是表现得很淡定，“这么多年来我一直都是个老顽固，我只拍我喜欢的故事，只以我喜欢的方式拍摄。有时我的观众很多，有时我的电影只能打动少数人，我拍了二十五年电影，除了1997年的《变种DNA》是妥协的产物之外，所有作品都是我认为必须拍的电影，今后也是如此。”
提及《水行物语》中表现的爱情故事，导演吉尔莫·德尔·托罗
直言拒绝俗套，“即便在写爱情故事时，你也可以有意识地不要去误导观众，在大部分版本的《美女与野兽》中，美女都像是得了斯德哥尔摩综合征，被野兽绑架还爱上野兽，然后野兽还会变身成为无聊的王子，和美女坠入爱河，《水形物语》终结了这两种俗套，影片中女主角是推动一切发展的引擎，而怪兽到最后还是怪兽，因为我认为爱不是改变对方，而是理解对方，所以即便是讲述爱情故事，我认为也不需要落入俗套。”