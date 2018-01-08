时光网讯
合家欢电影《捉妖记2》
将于春节档期与国内观众见面，1月8日胡可在微博发文，表示很开心和该片合作，演唱好运推广曲《胡巴胡吧》，并发布了安吉和小鱼儿坐在导演席上认真监工的照片。
今日由“最火一家人”——沙溢、胡可夫妇和两位萌娃温情献唱的好运推广曲《胡巴胡吧》音频和MV拍摄花絮照片曝光，一家四口的演唱充满了温馨和爱意，MV拍摄过程中和胡巴、笨笨的“热舞”更是欢乐十足，带来了美好的新年祝福和开年好运气。
《捉妖记2》
好运推广曲《胡巴胡吧》的歌名灵感来自于梁朝伟的角色对主角“胡巴”的名字调侃：“你这个名字不打麻将真是可惜了”，同时歌词中巧妙融入了中国传统阖家游戏项目“麻将”，十分契合影片“团聚”的主题。《捉妖记2》
中，天荫、小岚和胡巴原本的“三口之家”，因为有了萌妖“笨笨”的新鲜加入，变成幸福的“一家四口”，因此推广曲由“沙家四口”温情献唱便再合适不过了。
在欢乐的歌曲中，安吉、小鱼儿和胡巴萌萌的“对话”画面感十足，“吃饱饭才有力气，看我捉妖和降魔”、“弟弟怎么又闯祸，大哥替你来背锅”歌词朴实直白，简直就是“大哥范儿”安吉和“淘气包”小鱼儿的真实生活写照。“我的小鬼头，总是捣蛋又温柔，打怪的路上，我们一起走”，沙溢、胡可夫妇的演唱淋漓尽致地展现出家有萌娃的快乐和苦恼。“沙家四口”的演唱充满了温馨和爱意，带来美好的新年祝福和开年好运气。
编辑：隐饮