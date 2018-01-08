沙溢一家四口献唱《捉妖记2》推广曲，在欢乐的歌曲中，沙溢两位爱子安吉、小鱼儿和胡巴萌萌的“对话”画面感十足，该片将于大年初一上映。





今日由“最火一家人”——沙溢、胡可夫妇和两位萌娃温情献唱的好运推广曲《胡巴胡吧》音频和MV拍摄花絮照片曝光，一家四口的演唱充满了温馨和爱意，MV拍摄过程中和胡巴、笨笨的“热舞”更是欢乐十足，带来了美好的新年祝福和开年好运气。









在欢乐的歌曲中，安吉、小鱼儿和胡巴萌萌的“对话”画面感十足，“吃饱饭才有力气，看我捉妖和降魔”、“弟弟怎么又闯祸，大哥替你来背锅”歌词朴实直白，简直就是“大哥范儿”安吉和“淘气包”小鱼儿的真实生活写照。“我的小鬼头，总是捣蛋又温柔，打怪的路上，我们一起走”，沙溢、胡可夫妇的演唱淋漓尽致地展现出家有萌娃的快乐和苦恼。“沙家四口”的演唱充满了温馨和爱意，带来美好的新年祝福和开年好运气。





编辑：隐饮