网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

詹妮弗劳伦斯新片《红雀》首发中字预告

"大表姐"变身美艳特工 极尽色诱操弄危险人物

2018-01-09 08:14:30 来源：Mtime时光网

詹尼佛·劳伦斯为了演绎这一角色曾经进行了三个月的芭蕾舞训练，有不少精彩的舞蹈镜头都是她亲自完成的。
（本文来自影视生活第一站 时光网）   

　　时光网讯 由詹妮弗·劳伦斯乔尔·埃哲顿主演惊悚片《红雀》发布正式预告(港版版中字)，主线比较明晰了，细节也更多，女主造型更加百变，悬疑气氛也更浓厚。

　　新预告有很多新镜头，“大表姐”扮演的俄罗斯美女间谍多米尼卡以多套造型亮相，而奥斯卡影帝杰瑞米·艾恩斯（《正义联盟》）饰演的角色也终于首度登场。

　　正值花样年华的芭蕾舞名伶多米尼卡，因一场表演不幸严重受伤，而被医院宣告无法再继续自己的舞蹈生涯，这个悲痛的命运转折危及她与重病母亲的未来，然而却也因此让她被俄国情报机关相中，被国家强制选入了“麻雀学校”，成为一位美女特务。

　　多米尼卡接受到严厉的训练，迫使她成为一位冷面无情的杀手，但她内心依旧抗拒着这样的改变，试图保留住原来的自己，这也坚定她在这不人道的机构下持续茁壮，进而成为组织里最顶尖也是最致命的特务。

　　她的首位目标是美国中情局的一位年轻特务内森尼尔·纳什，然而同时纳什被赋予的任务则是深入俄国情报部门。当两人在命运的安排下交织在一起，当中的诡计、心机、欺骗也将牵扯出更多惊人的情报，两位年轻的干员也在朝暮相处之下产生了情愫，这看似罗密欧与朱丽叶般的禁忌之恋，将可能危害着两人的性命，更或是国家安全… 

　　《红雀》改编自由前美国中情局Jason Matthews所著作的全球畅销同名间谍小说，作者有着33年的特务生涯。影片由弗朗西斯·劳伦斯（《饥饿游戏》）执导，马提亚斯·修奈尔、夏洛特·兰普林、杰瑞米·艾恩斯、朱莉·理查德森等参演，贾斯汀·海瑟(《革命之路》《独行侠》)操刀剧本，北美3月2日上映。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：黑仔

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 红雀 大表姐 珍妮弗劳伦斯 中文预告
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

红雀

红雀 (2018)

0.0

导演：弗朗西斯·劳伦斯

主演：詹妮弗·劳伦斯

詹妮弗·劳伦斯

詹妮弗·劳伦斯

Jennifer Lawrence

职业：演员 | 导演
乔尔·埃哲顿

乔尔·埃哲顿

Joel Edgerton

职业：演员 | 编剧
显示更多∨

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

这份2018年片单你最值得收藏

口碑佳作潜力股盘点 独立片与文艺片齐飞

时光君为你盘点2018年北美地区口碑佳片的潜力股，相信这..
2

第75届金球奖红毯"黑衣秀"抗议性骚扰

梅姨朱莉加朵领衔 休叔锤哥等众男星黑衣声援

72
第75届金球奖颁奖典礼在洛杉矶比弗利希尔顿酒店举行，红..
3

《前任3》超越《星战8》票房不败

周五大盘报收2.5亿 "星战"能否上演反击战？

周五内地大盘报收2.55亿元，其中《前任3》顶住了《星战8..
4

"龙妈" "囧雪"第75届金球奖合体颁奖

直击颁奖礼后台 "大小谎言"众女星亲吻奖杯画面太美

48
虽然《权力的游戏》再度陪跑，但“龙妈” 与“囧雪”同..
5

朱迪福斯特：超英电影都是急功近利的

批评其毁掉好莱坞未来 称自己不会轻易出演

奥斯卡影后朱迪·福斯特批评超级英雄电影，急功近利的做..

查看更多