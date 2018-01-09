詹尼佛·劳伦斯为了演绎这一角色曾经进行了三个月的芭蕾舞训练，有不少精彩的舞蹈镜头都是她亲自完成的。

（本文来自影视生活第一站 时光网）













正值花样年华的芭蕾舞名伶多米尼卡，因一场表演不幸严重受伤，而被医院宣告无法再继续自己的舞蹈生涯，这个悲痛的命运转折危及她与重病母亲的未来，然而却也因此让她被俄国情报机关相中，被国家强制选入了“麻雀学校”，成为一位美女特务。









她的首位目标是美国中情局的一位年轻特务内森尼尔·纳什，然而同时纳什被赋予的任务则是深入俄国情报部门。当两人在命运的安排下交织在一起，当中的诡计、心机、欺骗也将牵扯出更多惊人的情报，两位年轻的干员也在朝暮相处之下产生了情愫，这看似罗密欧与朱丽叶般的禁忌之恋，将可能危害着两人的性命，更或是国家安全…









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