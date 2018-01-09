（本文来自影视生活第一站 时光网）
新预告有很多新镜头，“大表姐”扮演的俄罗斯美女间谍多米尼卡以多套造型亮相，而奥斯卡影帝杰瑞米·艾恩斯（《正义联盟》
）饰演的角色也终于首度登场。
正值花样年华的芭蕾舞名伶多米尼卡，因一场表演不幸严重受伤，而被医院宣告无法再继续自己的舞蹈生涯，这个悲痛的命运转折危及她与重病母亲的未来，然而却也因此让她被俄国情报机关相中，被国家强制选入了“麻雀学校”，成为一位美女特务。
多米尼卡接受到严厉的训练，迫使她成为一位冷面无情的杀手，但她内心依旧抗拒着这样的改变，试图保留住原来的自己，这也坚定她在这不人道的机构下持续茁壮，进而成为组织里最顶尖也是最致命的特务。
她的首位目标是美国中情局的一位年轻特务内森尼尔·纳什，然而同时纳什被赋予的任务则是深入俄国情报部门。当两人在命运的安排下交织在一起，当中的诡计、心机、欺骗也将牵扯出更多惊人的情报，两位年轻的干员也在朝暮相处之下产生了情愫，这看似罗密欧与朱丽叶般的禁忌之恋，将可能危害着两人的性命，更或是国家安全…
《红雀》
改编自由前美国中情局Jason Matthews所著作的全球畅销同名间谍小说，作者有着33年的特务生涯。影片由弗朗西斯·劳伦斯（《饥饿游戏》
）执导，马提亚斯·修奈尔、夏洛特·兰普林、杰瑞米·艾恩斯、朱莉·理查德森等参演，贾斯汀·海瑟(《革命之路》《独行侠》
)操刀剧本，北美3月2日上映。
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