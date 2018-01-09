索尼和导演Wilson计划将该片拍成《死侍》和《金刚狼3:殊死一战》那样的R级电影，并且将带有上世纪80年代的高概念科幻大片的美学风格。

















“喋血战士”这一角色形象在1992年由Kevin Van Hook, Don Perlin和Bob Layton创造，他原是一个受了重伤的士兵，在被尖端纳米技术救活后拥有了超能力，他负责追捕拥有灵能的先驱勇士。









令有消息称索尼和导演Wilson计划将该片拍成《死侍》和《金刚狼3:殊死一战》那样的R级电影，并且将带有上世纪80年代的类似《机械战警》、《终结者》和《宇宙威龙》的那些高概念科幻大片的美学风格。 预计该片将于2019年与观众见面。