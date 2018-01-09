时光网讯 范·迪塞尔
正在考虑加盟索尼打造的基于“勇士漫画”（Valiant comic）改编的新片《喋血战士》
（Bloodshot），该片将于其它四部电影共享勇士漫画宇宙。
索尼同时还透露他们将打造一个共享勇士漫画宇宙的电影系列，将拍摄五部基于《喋血战士》和《先驱勇士》
（Harbinger）改编的电影。新片《喋血战士》便是其中一部。
“喋血战士”这一角色形象在1992年由Kevin Van Hook, Don Perlin和Bob Layton创造，他原是一个受了重伤的士兵，在被尖端纳米技术救活后拥有了超能力，他负责追捕拥有灵能的先驱勇士。
据称迪塞尔将与《速度与激情》
系列的制片人Neal Moritz，以及“勇士漫画”的Dinesh Shamdasani联合制片。《死侍》
导演蒂姆·米勒的合作伙伴Dave Wilson将担纲导演。奥斯卡提名编剧Eric Heisserer（《降临》
）将执笔该片剧本。
令有消息称索尼和导演Wilson计划将该片拍成《死侍》和《金刚狼3:殊死一战》那样的R级电影，并且将带有上世纪80年代的类似《机械战警》、《终结者》和《宇宙威龙》的那些高概念科幻大片的美学风格。 预计该片将于2019年与观众见面。