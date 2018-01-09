2018-01-09 09:40:45 来源：Mtime时光网
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《遇见你真好》定档预告
编辑：羊羊
导演：顾长卫
主演：白客 蓝盈莹
Changwei Gu
Baike
Lyric
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欣赏时光
7秒前
这些是学生？你逗我呢？
鲸鱼君
5分钟前
顾长卫越拍越烂，怎么回事
Panasonio
1小时前
海报抄袭小丑回魂？You'll Float Too
xiaomanting
2小时前
海报好僵硬
TEA先生
3小时前
不敢相信....顾长卫都排这样的烂东西了
bigNoodles1小时前
没看怎么知道烂
拯救地球好难
5小时前
大锤一本正经的样子看起来还是搞笑啊！这………
粽子
6小时前
最近看了几个校园剧，能演出满满学生感的不多，不处于那个状态的时候真的不太容易找到那种气场，预告片一看都是社会人儿啊……= =
吴杭宸
一个个老的。。
何新弟
这几个是吊起来拍的？
TheString
7小时前
我也想到了人头气球...
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