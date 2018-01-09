网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

顾长卫新作《遇见你真好》定档大年初一

“青春放飞”版定档预告&海报曝光

2018-01-09 09:40:45 来源：Mtime时光网

《遇见你真好》主打青春爱情的不同面貌，有互相试探的“纯”、荷尔蒙充斥的“躁”、也有被偏爱就有恃无恐的“作”，一改顾长卫电影以往现实主义风格。

《遇见你真好》定档预告

      时光网讯 今日，由顾长卫执导，白客蓝盈莹等主演，范明蒋雯丽特别出演的青春爱情轻喜剧《遇见你真好》发布“青春放飞”版定档海报及预告片，正式宣布定档 2018 大年初一。

      此次公布的“青春放飞”版定档海报色调明亮，一群少男少女在蓝天白云中被硕大的粉色气球带向高处，象征着青春的希望与无限可能。而同时曝光的预告片节奏欢乐，主打青春爱情的不同面貌，有互相试探的“纯”、荷尔蒙充斥的“躁”、也有被偏爱就有恃无恐的“作”，一改顾长卫电影以往现实主义风格，大玩浪漫青春。

   编辑：羊羊

关键词： 遇见你真好 顾长卫
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

遇见你真好

遇见你真好 (2018)

0.0

导演：顾长卫

主演：白客 蓝盈莹

顾长卫

顾长卫

Changwei Gu

职业：导演 | 摄影 | 演员 | 制作人 | 编剧
白客

白客

Baike

职业：演员
蓝盈莹

蓝盈莹

Lyric

职业：演员
显示更多∨

会员评论 (29)

发表

本周热读

1

这份2018年片单你最值得收藏

口碑佳作潜力股盘点 独立片与文艺片齐飞

时光君为你盘点2018年北美地区口碑佳片的潜力股，相信这..
2

第75届金球奖红毯"黑衣秀"抗议性骚扰

梅姨朱莉加朵领衔 休叔锤哥等众男星黑衣声援

72
第75届金球奖颁奖典礼在洛杉矶比弗利希尔顿酒店举行，红..
3

《前任3》超越《星战8》票房不败

周五大盘报收2.5亿 "星战"能否上演反击战？

周五内地大盘报收2.55亿元，其中《前任3》顶住了《星战8..
4

"龙妈" "囧雪"第75届金球奖合体颁奖

直击颁奖礼后台 "大小谎言"众女星亲吻奖杯画面太美

48
虽然《权力的游戏》再度陪跑，但“龙妈” 与“囧雪”同..
5

朱迪福斯特：超英电影都是急功近利的

批评其毁掉好莱坞未来 称自己不会轻易出演

奥斯卡影后朱迪·福斯特批评超级英雄电影，急功近利的做..

查看更多