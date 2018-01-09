时光网讯
由“狼叔”休·杰克曼、扎克·埃夫隆、金球奖最佳女主米歇尔·威廉姆斯、丽贝卡·弗格森、赞达亚等好莱坞群星联袂出演的歌舞巨制《马戏之王》
宣布定档2018年2月1日。
影片主题曲《This Is Me》昨日刚获得第75届金球奖电影类最佳原创歌曲，今日片方趁热打铁曝光“盛宴开启”预告、海报，休·杰克曼饰演的P.T.巴纳姆化身造梦大师，带领一众身怀绝技的马戏团演员为观众带来一场华丽的视听大秀。
好戏即将开场 金牌班底实力打造地表最强秀
本次发布的预告展现了P.T.巴纳姆从默默无闻的小人物化身造梦大师的一生，除了白手起家的励志奋斗史，电影华丽的歌舞场面也让人大饱眼福。影片斥资8400万美元打造，为了再现巴纳姆马戏团的表演盛景，影片开头和结尾处马戏表演的戏服都是向巴纳姆马戏团的后身玲玲马戏团借用，而这些服装曾被用于“地表最强秀”演出，非常贴合本片情境。影片中的野生动物均采用CG特效实现，将精彩的表演活灵活现地展现在观众眼前。
预告背景音乐则节选自《This Is Me》和《The Greatest Show》两首原创电影音乐，前者传达了电影“不惧旁人眼光，勇于展现真我”的精神，高亢热情的歌声配以励志的剧情，为影片增添几分情怀与思考；后者以密集的鼓点节奏配以华丽的马戏表演凸显电影的视觉观赏性和歌舞元素。为了呈现最好的表演效果，剧组花了十周来彩排片中的歌舞场景，每位演员都拿出了最完美的状态。
影片音乐由《爱乐之城》
班底班杰·帕赛克、贾斯汀·保罗倾力打造，二人于2017年刚获得奥斯卡最佳原创歌曲奖，近期又再度入围格莱美奖。本次担任《马戏之王》作曲，片中主题曲《This Is Me》昨日获得第75届金球奖电影类最佳原创歌曲，并被外界看好有望冲击本届奥斯卡。本片共收录11首原创歌曲，从创作前期开始，导演迈克·格雷西便计划电影音乐在保存传统故事的前提下，增加更多的流行元素，让影片看起来更加动感、更加现代化。对此作曲班杰·帕赛克也表示：“这项决策是为了让音乐不只能表达角色的情绪，更能传达出远远领先于那个年代的前卫感，P.T.巴纳姆并不受世俗拘束，他渴望创造一个新世界”。
休叔时隔5年再度开嗓 扎克·埃夫隆赞达亚倾情献声
作为百老汇出身的演员，休·杰克曼却一直以刚硬的“金刚狼”形象活跃在银幕上，被观众评价是“被演戏耽误的歌唱家”，本片是他继2012年《悲惨世界》之后再度大银幕献唱，为了出演P.T.巴纳姆一角，休·杰克曼阅读了三十余本人物生平事迹相关书籍，前后筹备近8年。就在剧本围读会前几天，休·杰克曼因皮肤癌手术鼻子缝了80余针，尽管医生叮嘱千万不能开口唱歌，但当现场进行到《From Now On》时，他依旧没忍住放声高歌，现场气氛瞬间爆燃。虽然这次放飞自我让休·杰克曼不得不再次回到医院缝补伤口，但他表示即使伤口唱裂也值了，这般敬业难怪被观众称作是“当代最杰出的歌舞表演者之一”。
除了休·杰克曼的回归，本片也是扎克·埃夫隆继《歌舞青春》
三部曲和《发胶》
之后，时隔10年再度参演歌舞片，在片中饰演P.T.巴纳姆的合伙人，不少观众表示“被帅得痛哭流涕”，“没想到还能看到当年《歌舞青春》里能歌善舞的小伙”。金球影后米歇尔·威廉姆斯饰演P.T.巴纳姆的妻子，“碟女郎”丽贝卡·弗格森出演有“瑞典夜莺”之称的歌唱家珍妮·琳德，而迪士尼女星赞达亚与扎克·埃夫隆出演一对恋人，两人冲破世俗爱情故事也让不少观众表示“感动到起鸡皮疙瘩”。除了群星璀璨的主演阵容，卡司中还有多位百老汇演员，如此台前幕后班底，让影片成为年初备受期待的银幕大秀。