《马戏之王》曝光“盛宴开启”预告、海报，宣布定档2月1日上映。休·杰克曼饰演的P.T.巴纳姆化身造梦大师，带领一众身怀绝技的马戏团演员为观众带来一场华丽的视听大秀。





影片主题曲《This Is Me》昨日刚获得第75届金球奖电影类最佳原创歌曲，今日片方趁热打铁曝光“盛宴开启”预告、海报，休·杰克曼饰演的P.T.巴纳姆化身造梦大师，带领一众身怀绝技的马戏团演员为观众带来一场华丽的视听大秀。





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本次发布的预告展现了P.T.巴纳姆从默默无闻的小人物化身造梦大师的一生，除了白手起家的励志奋斗史，电影华丽的歌舞场面也让人大饱眼福。影片斥资8400万美元打造，为了再现巴纳姆马戏团的表演盛景，影片开头和结尾处马戏表演的戏服都是向巴纳姆马戏团的后身玲玲马戏团借用，而这些服装曾被用于“地表最强秀”演出，非常贴合本片情境。影片中的野生动物均采用CG特效实现，将精彩的表演活灵活现地展现在观众眼前。





预告背景音乐则节选自《This Is Me》和《The Greatest Show》两首原创电影音乐，前者传达了电影“不惧旁人眼光，勇于展现真我”的精神，高亢热情的歌声配以励志的剧情，为影片增添几分情怀与思考；后者以密集的鼓点节奏配以华丽的马戏表演凸显电影的视觉观赏性和歌舞元素。为了呈现最好的表演效果，剧组花了十周来彩排片中的歌舞场景，每位演员都拿出了最完美的状态。









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作为百老汇出身的演员，休·杰克曼却一直以刚硬的“金刚狼”形象活跃在银幕上，被观众评价是“被演戏耽误的歌唱家”，本片是他继2012年《悲惨世界》之后再度大银幕献唱，为了出演P.T.巴纳姆一角，休·杰克曼阅读了三十余本人物生平事迹相关书籍，前后筹备近8年。就在剧本围读会前几天，休·杰克曼因皮肤癌手术鼻子缝了80余针，尽管医生叮嘱千万不能开口唱歌，但当现场进行到《From Now On》时，他依旧没忍住放声高歌，现场气氛瞬间爆燃。虽然这次放飞自我让休·杰克曼不得不再次回到医院缝补伤口，但他表示即使伤口唱裂也值了，这般敬业难怪被观众称作是“当代最杰出的歌舞表演者之一”。







