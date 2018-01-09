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金球最佳来了！《三块广告牌》发定档预告

横扫金球捧得4奖 《杀手没有假期》导演再出神作

2018-01-09 13:10:04 来源：Mtime时光网

在刚刚落幕的第75届金球奖上独得4奖成为最大赢家的《三块广告牌》发布内地定档预告。影片以出人意料的展开方式将沉重主题呈现给观众，由《杀手没有假期》的导演马丁·麦克唐纳执导。

《三块广告牌》将与中国观众见面

时光网讯 由英国著名导演马丁·麦克唐纳(Martin McDonagh)执导的黑色悬疑电影《三块广告牌》日前正式宣布定档2018年3月2日登陆中国内地，将在全国艺术电影放映联盟旗下影院公映。这部影片讲述了一段有违传统套路、直击内心的故事，影片在刚刚落幕的第75届金球奖上独得4奖成为最大赢家，也入围了诸多权威媒体评选的年度最佳影片榜单。

《三块广告牌》由英国导演马丁·麦克唐纳执导，弗兰西斯·麦克多蒙德(Frances McDormand)、伍迪·哈里森(Woody Harrelson)、山姆·洛克威尔(Sam Rockwell)三位知名明星主演，配角中也不乏《权力的游戏》“小恶魔” 彼特·丁拉基(Peter Dinklage)、《美少女特攻队》女星艾比·考尼什(Abbie Cornish)、《海边的曼彻斯特》男星卢卡斯·赫奇斯(Lucas Hedges)这样的实力派。

伴随定档消息一同发布的还有影片最新预告片，一分半钟长的预告片简短回顾了影片剧情。《三块广告牌》探讨的是一个沉重的主题，却以出人意料的展开方式呈现给观众。片中一位母亲的女儿惨遭杀害，凶手却迟迟没有落网，这位母亲认为小镇警局不作为，于是包下路边的三块广告牌，粉刷上质疑警局的内容。这三块广告牌让母亲和警方陷入对峙，许多小镇居民也意外被卷入这场风波。导演马丁·麦克唐纳曾执导《杀手没有假期》、《七个神经病》等作品，《三块广告牌》也延续了他一贯以来的风格。原本颇为沉重的主题以相对轻松的态度娓娓道来，弗兰西斯·麦克多蒙德饰演的受害者母亲与伍迪·哈里森饰演的小镇警局局长在片中上演精彩对手戏，这对偏执狂之间的冲突好似一个引子，牵扯出之后很多让人意想不到的故事情节。

《三块广告牌》在刚刚落幕的第75届美国电影电视金球奖上一举拿下剧情类最佳影片、剧情类影片最佳女主角、剧情类影片最佳男配角、最佳电影剧本4个重量级奖项，成为当晚的最大赢家。除了四座金球奖奖杯之外，《三块广告牌》也被美国电影学会和诸多权威外媒选入年度佳片榜单，如此杰作实在不容错过。

   编辑：Joker

关键词： 三块广告牌 预告
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