在刚刚落幕的第75届金球奖上独得4奖成为最大赢家的《三块广告牌》发布内地定档预告。影片以出人意料的展开方式将沉重主题呈现给观众，由《杀手没有假期》的导演马丁·麦克唐纳执导。









伴随定档消息一同发布的还有影片最新预告片，一分半钟长的预告片简短回顾了影片剧情。《三块广告牌》探讨的是一个沉重的主题，却以出人意料的展开方式呈现给观众。片中一位母亲的女儿惨遭杀害，凶手却迟迟没有落网，这位母亲认为小镇警局不作为，于是包下路边的三块广告牌，粉刷上质疑警局的内容。这三块广告牌让母亲和警方陷入对峙，许多小镇居民也意外被卷入这场风波。导演马丁·麦克唐纳曾执导《杀手没有假期》、《七个神经病》等作品，《三块广告牌》也延续了他一贯以来的风格。原本颇为沉重的主题以相对轻松的态度娓娓道来，弗兰西斯·麦克多蒙德饰演的受害者母亲与伍迪·哈里森饰演的小镇警局局长在片中上演精彩对手戏，这对偏执狂之间的冲突好似一个引子，牵扯出之后很多让人意想不到的故事情节。





《三块广告牌》在刚刚落幕的第75届美国电影电视金球奖上一举拿下剧情类最佳影片、剧情类影片最佳女主角、剧情类影片最佳男配角、最佳电影剧本4个重量级奖项，成为当晚的最大赢家。除了四座金球奖奖杯之外，《三块广告牌》也被美国电影学会和诸多权威外媒选入年度佳片榜单，如此杰作实在不容错过。



