（本文来自影视生活第一站 时光网）
时光网洛杉矶讯
第75届金球奖落下帷幕，留下了许多难忘的时刻。而随后金球奖庆功派对，也是不容错过的。典礼结束后，一众影星参加了在希尔顿酒店举办的庆功派对，难得放松一下。得奖的始终是少数人，但这并不妨碍大家把酒言欢。时光网驻美记者也跟随诸多好莱坞一线巨星一起，“流连”于多个派对。
杰西卡·贝尔
携家属“贾婷婷”出席了NBC电视台举办的派对。贝尔主演的《罪人的真相》
虽然没能得奖，但有老公现身支持，心情也不错。流媒体巨头Netflix主办的派对上，香槟随便喝。詹妮弗·安妮斯顿短暂地出现了一会儿。排场最大的是“公鸭”Drake，这位嘻哈天王带着一大帮随从，只跟“小11”米莉·博比·布朗聊了一会儿，外人接近不了。
美国另一家流媒体巨头Amazon的派对在希尔顿顶层豪华会场，除了美酒，还有寿司和各式甜点。马特·达蒙
和“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯
出现在了吧台。两人私底下关系就不错，“呆萌”去年还在《雷神3》
客串了一把。“奶牛”玛丽亚·凯莉
也在派对上呆了大概一刻钟，一身性感造型亮相的她，秒杀了不少菲林。
“奶牛”撩汉 反性侵/性骚扰女团
《大小谎言》卡司
金球奖影帝加里奥德曼与妻儿庆祝得奖
值得一提的是，希尔顿在举办金球奖派对期间依然正常对外营业。就算没能接到派对邀请，影迷（当然是壕影迷）也可以坐在吧台上小酌几杯，并与心仪的明星“偶遇”一番！
呼叫龙母...
（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）