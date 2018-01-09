跟随时光网驻美记者一起，与好莱坞一线巨星玩转年度爬梯吧！

（本文来自影视生活第一站 时光网）





“小11”与嘻哈天王Drake 第75届金球奖落下帷幕，留下了许多难忘的时刻。而随后金球奖庆功派对，也是不容错过的。典礼结束后，一众影星参加了在希尔顿酒店举办的庆功派对，难得放松一下。得奖的始终是少数人，但这并不妨碍大家把酒言欢。时光网驻美记者也跟随诸多好莱坞一线巨星一起，“流连”于多个派对。 第75届金球奖落下帷幕，留下了许多难忘的时刻。而随后金球奖庆功派对，也是不容错过的。典礼结束后，一众影星参加了在希尔顿酒店举办的庆功派对，难得放松一下。得奖的始终是少数人，但这并不妨碍大家把酒言欢。时光网驻美记者也跟随诸多好莱坞一线巨星一起，“流连”于多个派对。















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《大小谎言》卡司







金球奖影帝加里奥德曼与妻儿庆祝得奖





值得一提的是，希尔顿在举办金球奖派对期间依然正常对外营业。就算没能接到派对邀请，影迷（当然是壕影迷）也可以坐在吧台上小酌几杯，并与心仪的明星“偶遇”一番！







呼叫龙母... 呼叫龙母...





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