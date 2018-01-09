网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

呼叫龙母!"囧雪"酒后乱性出轨"美人"

时光网记者流连金球奖派对挖到哪些猛料？

2018-01-09 15:05:16 来源：Mtime时光网

跟随时光网驻美记者一起，与好莱坞一线巨星玩转年度爬梯吧！
（本文来自影视生活第一站 时光网）

“小11”与嘻哈天王Drake

　　时光网洛杉矶讯 第75届金球奖落下帷幕，留下了许多难忘的时刻。而随后金球奖庆功派对，也是不容错过的。典礼结束后，一众影星参加了在希尔顿酒店举办的庆功派对，难得放松一下。得奖的始终是少数人，但这并不妨碍大家把酒言欢。时光网驻美记者也跟随诸多好莱坞一线巨星一起，“流连”于多个派对。

　　杰西卡·贝尔携家属“贾婷婷”出席了NBC电视台举办的派对。贝尔主演的《罪人的真相》虽然没能得奖，但有老公现身支持，心情也不错。流媒体巨头Netflix主办的派对上，香槟随便喝。詹妮弗·安妮斯顿短暂地出现了一会儿。排场最大的是“公鸭”Drake，这位嘻哈天王带着一大帮随从，只跟“小11”米莉·博比·布朗聊了一会儿，外人接近不了。

　　美国另一家流媒体巨头Amazon的派对在希尔顿顶层豪华会场，除了美酒，还有寿司和各式甜点。马特·达蒙和“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯出现在了吧台。两人私底下关系就不错，“呆萌”去年还在《雷神3》客串了一把。“奶牛”玛丽亚·凯莉也在派对上呆了大概一刻钟，一身性感造型亮相的她，秒杀了不少菲林。


“奶牛”撩汉

　　福斯的派对也是星光熠熠。“速激”系泰瑞斯·吉布森、今年金球奖大赢家《大小谎言》卡司妮可·基德曼、“权游”剧组的“囧雪”基特·哈灵顿、“龙妈”和“美人”格温多兰·克里斯蒂等纷纷出席。

　　人气最高、最奢华、最不能错过的当属华纳兄弟主办的派对。娜塔莉·波特曼梅丽尔·斯特里普西尔莎·罗南詹姆斯·弗兰科阿丽森·詹尼克里斯·海姆斯沃斯玛歌特·罗比格蕾塔·葛韦格伊丽莎白·莫斯等大咖纷纷现身。


反性侵/性骚扰女团


《大小谎言》卡司


金球奖影帝加里奥德曼与妻儿庆祝得奖

　　值得一提的是，希尔顿在举办金球奖派对期间依然正常对外营业。就算没能接到派对邀请，影迷（当然是壕影迷）也可以坐在吧台上小酌几杯，并与心仪的明星“偶遇”一番！


呼叫龙母...

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：Heather Newgen   编辑：黑仔

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 金球奖 派对 HeatherNewgen 权力的游戏 基特·哈灵顿 龙妈 娜塔莉·波特曼
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

第75届金球奖颁奖典礼

第75届金球奖颁奖典礼 (2018)

-1.0

主演：塞斯·梅耶斯

弗兰西斯·麦克多蒙德

弗兰西斯·麦克多蒙德

Frances McDormand

职业：演员 | 制作人
克里斯·海姆斯沃斯

克里斯·海姆斯沃斯

Chris Hemsworth

职业：演员
娜塔莉·波特曼

娜塔莉·波特曼

Natalie Portman

职业：演员 | 制作人
西尔莎·罗南

西尔莎·罗南

Saoirse Ronan

职业：演员
妮可·基德曼

妮可·基德曼

Nicole Kidman

职业：演员 | 制作人
基特·哈灵顿

基特·哈灵顿

Kit Harington

职业：演员 | 制作人
显示更多∨

会员评论 (4)

发表

本周热读

1

这份2018年片单你最值得收藏

口碑佳作潜力股盘点 独立片与文艺片齐飞

时光君为你盘点2018年北美地区口碑佳片的潜力股，相信这..
2

第75届金球奖红毯"黑衣秀"抗议性骚扰

梅姨朱莉加朵领衔 休叔锤哥等众男星黑衣声援

72
第75届金球奖颁奖典礼在洛杉矶比弗利希尔顿酒店举行，红..
3

《前任3》超越《星战8》票房不败

周五大盘报收2.5亿 "星战"能否上演反击战？

周五内地大盘报收2.55亿元，其中《前任3》顶住了《星战8..
4

"龙妈" "囧雪"第75届金球奖合体颁奖

直击颁奖礼后台 "大小谎言"众女星亲吻奖杯画面太美

48
虽然《权力的游戏》再度陪跑，但“龙妈” 与“囧雪”同..
5

朱迪福斯特：超英电影都是急功近利的

批评其毁掉好莱坞未来 称自己不会轻易出演

奥斯卡影后朱迪·福斯特批评超级英雄电影，急功近利的做..

查看更多