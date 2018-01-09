《西游记女儿国》片尾曲《女儿情》MV上线，全能歌手Henry刘宪华独揽编曲、制作及演唱，一首充满西游情怀和浪漫古风的上世纪国民情歌，被这位出生于加拿大的阳光鲜肉才情重释。

时光网讯 由郑保瑞执导，郭富城、冯绍峰、赵丽颖、小沈阳、罗仲谦等主演的魔幻爱情喜剧《西游记女儿国》将于2018年大年初一登陆全国院线。腊月将至，电影片尾曲《女儿情》MV上线，全能歌手Henry刘宪华独揽编曲、制作及演唱，一首充满西游情怀和浪漫古风的上世纪国民情歌，被这位出生于加拿大的阳光鲜肉才情重释，Rigend Film的强力技术支持，冯绍峰与赵丽颖对唐僧国王佛系爱情的演绎，也为这首MV贡献了美好之余的感动。





Henry版的《女儿情》将现代曲风与经典神话故事结合，用流行音乐致敬经典爱情。作为32年前一首家喻户晓的国民情歌，《女儿情》被一代又一代歌者传唱至今，而Henry作为乐坛新生势力，又是从小生活在加拿大的华裔，遇上中国传统的神话经典，一段充满化学反应的碰撞将在电影里上演。

在《女儿情》编曲中，Henry特别加入了小提琴和钢琴，用温暖、浪漫的音符诠释了这段动人凄美的爱情故事。随着片尾曲《女儿情》MV的曝光，《西游记女儿国》中冯绍峰与赵丽颖诸多感情戏份也逐渐浮出水面。当Henry替女儿国国王和唐僧唱出经典的恋爱告白时，更是充满感动和力量，堪称最美情话。









从初相识的暗生情愫，到再见时的小鹿乱撞，再到认准爱情时的奋不顾身，赵丽颖为观众展现了一个敢爱敢言的“放肆少女”。

冯绍峰饰演的唐僧则是一位截然相反的“克制少年”，因为心系女王而不敢与之直视的惴惴不安，一心想要普渡众生恪守佛法的谨言慎行，即使甜蜜约会也只在山顶抄经书，与国王大谈佛系恋爱。对于唐僧来说，虽然历经了无数难关，但最难过的却是情关，二人恋爱中的点点滴滴，在《女儿情》MV中可见一斑。

