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李冰冰吴尊探秘帝陵破解永生之谜

动作冒险电影《谜巢》终极海报预告双发

2018-01-09 13:10:26 来源：Mtime时光网

预告片里，为了寻找中国古代传说中永生的秘密，吴尊饰演的研究员卢克意外坠入古墓失踪，李冰冰饰演的姐姐与众人深入险象环生的地下世界，就在众人陷入绝境时，关于长生不老的秘密浮出水面。

“永生之谜”预告片

　　时光网讯  李冰冰凯南·鲁兹吴尊凯尔希·格兰莫领衔主演的动作冒险电影《谜巢》将于1月19日上映。今日，影片发布了终极海报及“永生之谜”版预告片。海报中，李冰冰与吴尊领衔众人探寻神秘古墓，阴森洞穴暗藏惊悚气息。预告片中，探险小队为揭开关于长生不老的千年秘密，陷入难以预料的险境。
 
　　本次曝光的终极海报上，李冰冰目光坚毅，仿佛在直面地下霸主的挑衅；吴尊和凯南·鲁兹手拿电筒，也在探寻着阴森的洞穴；而凯尔希·格兰莫则满脸鲜血，手持弓弩面色阴沉。在众人身后，巨型蜘蛛悄然出现，更增添一丝恐怖。

　　在最新预告片里，为了寻找中国古代传说中永生的秘密，吴尊饰演的研究员卢克意外坠入古墓失踪，李冰冰饰演的姐姐与众人深入险象环生的地下世界，就在众人陷入绝境之时，所有人觊觎已久的，关于长生不老的秘密也逐渐浮出水面。
 
　　《谜巢》的故事始于医药公司总裁梅森试图寻找几千年前中国古代帝王获取永生的秘诀，故事灵感正是源于秦始皇让臣子徐福寻找长生不老药的传说。为了与中国历史更加契合，幕后团队查阅诸多文献资料，绘制了详尽的设计草图，建造了恢弘逼真的地下宫殿。

　　本片的美术指导Nicholas更是对中国文化研究已有30年之久，他表示，在接触中国文化的30年中，愈发觉得中国元素和中国符号有着巨大的表现力，“我试图在本片中构建几千年前的古墓，它应该是神秘且令人敬畏的，不吓人却带有震慑人心的威力，因为这是帝王的陵墓。”

　　地下宫殿也让演员们称赞不已，凯南·鲁兹就直呼自己从未见过如此美丽的场景，“处处细节都彰显着它是个皇宫，非常令人震惊，团队对于场景的设计加入了很多自己的想法，这些都有助于帮助演员更好地理解整个故事。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 谜巢 李冰冰 吴尊 预告片
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