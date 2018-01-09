预告片里，为了寻找中国古代传说中永生的秘密，吴尊饰演的研究员卢克意外坠入古墓失踪，李冰冰饰演的姐姐与众人深入险象环生的地下世界，就在众人陷入绝境时，关于长生不老的秘密浮出水面。

“永生之谜”预告片

在最新预告片里，为了寻找中国古代传说中永生的秘密，吴尊饰演的研究员卢克意外坠入古墓失踪，李冰冰饰演的姐姐与众人深入险象环生的地下世界，就在众人陷入绝境之时，所有人觊觎已久的，关于长生不老的秘密也逐渐浮出水面。



《谜巢》的故事始于医药公司总裁梅森试图寻找几千年前中国古代帝王获取永生的秘诀，故事灵感正是源于秦始皇让臣子徐福寻找长生不老药的传说。为了与中国历史更加契合，幕后团队查阅诸多文献资料，绘制了详尽的设计草图，建造了恢弘逼真的地下宫殿。

本片的美术指导Nicholas更是对中国文化研究已有30年之久，他表示，在接触中国文化的30年中，愈发觉得中国元素和中国符号有着巨大的表现力，“我试图在本片中构建几千年前的古墓，它应该是神秘且令人敬畏的，不吓人却带有震慑人心的威力，因为这是帝王的陵墓。”

地下宫殿也让演员们称赞不已，凯南·鲁兹就直呼自己从未见过如此美丽的场景，“处处细节都彰显着它是个皇宫，非常令人震惊，团队对于场景的设计加入了很多自己的想法，这些都有助于帮助演员更好地理解整个故事。”

编辑：hello王小羊