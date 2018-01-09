《公牛历险记》发布全新原片片段，三匹贱萌的白马与公牛山羊等动物集体斗舞，看呆吃草群众。





在全新曝光的片段中，大公牛、刺猬、山羊和马匹们等一群萌宠们实力斗舞，上演了一场别开生面的史上最激萌舞力争霸赛，可谓是养眼程度MAX！贱马战队和公牛战队更是一度比拼得相当激烈。两边纷纷使出了浑身解数，大招层出不穷。片段中汇聚了苏格兰乡村舞，华尔兹，德国击掌舞，黑人街舞、芭蕾、弗朗明哥、机械舞等七种舞蹈。





号称“360度完美无死角”的舞马们，贡献了整齐划一的天鹅芭蕾舞步，还优雅比心献吻。而公牛硬汉风舞蹈丝毫不输阵，在高难度后空翻后，摆出霸气街舞pose，更有高能十足的电臀式抖动、张力十足的机械舞步。充满异域风情的西班牙弗拉明戈舞步等看家本领逐一上演，连一旁的山羊和刺猬也忍不住抖动起来，舞出新高度。





电影改编自拥有近百年历史的西班牙经典童书，出版之时适逢二战时期，故事所传递的和平非暴力主题更是引起了广泛的关注和热议，经久不衰。影片制作团队也颇下功夫，为了契合时代背景等诸多细节，特意找来有德国和苏格兰等腔调的配音演员来进行呈现，可谓是诚意度满分！





影片中将高傲而自认血统非凡的舞马们配以德国口音，而一旁为伙伴们加油鼓劲的山羊则配以苏格兰口音。结合二战时各国立场与背景，这出欢乐的斗舞大戏更显得别有意味。





《公牛历险记》由美国二十世纪福斯公司出品、美国蓝天工作室制作，将于2018年1月19日在中国正式上映。



