《卧底巨星》曝“兄弟KTV”版预告，歌王陈奕迅大秀了一把“唱功”，他罕见地奉献了一场大型“车祸现场”，一首走音版《当我想你的时候》爆笑十足，网友调侃他唱成这样“全靠演技”。





在此次曝光的MV预告中，从迷弟铁柱见到偶像元豹索要合影开始，到铁柱进入剧组后两人一起患难、一起耍宝变成兄弟，再到因为李一桐饰演的女一号童童的介入，两兄弟争吵感情破裂……几组片段将陈奕迅与李荣浩两人之间从相识、亲近再到反目的故事线串联，三人的感情纠葛和最终走向也越发引人入胜。









此次曝光的“兄弟KTV”预告中，歌王陈奕迅还大秀了一把“唱功”。陈奕迅饰演的元豹不仅在片场是个戏霸，跟剧组人员一起到了KTV，还秒变“麦霸”。戏外拿奖无数的歌王陈奕迅化身“音痴”元豹，罕见地奉献了一场大型“车祸现场”，走音版《当我想你的时候》爆笑十足，网友纷纷调侃：“让歌王唱成这样，真的是靠演技了！”





《卧底巨星》将于2018年1月12日全国上映。





编辑：隐饮