时光网讯
由谷德昭
执导，陈奕迅
、李荣浩
、李一桐
主演，崔志佳
、陈国坤
、Chris Collins等加盟的喜剧动作电影《卧底巨星》
，今日曝光了一支“兄弟KTV”版预告。预告中，伴随着《当我想你的时候》沙哑悲伤的歌声，将陈奕迅
与李荣浩
饰演的“巨星”与“卧底”间从相识、亲近再到反目的故事线串联，陈奕迅李荣浩还被冠上“2018最强喜剧CP”的头衔。电影《卧底巨星》
将于2018年1月12日全国上映。
在此次曝光的MV预告中，从迷弟铁柱见到偶像元豹索要合影开始，到铁柱进入剧组后两人一起患难、一起耍宝变成兄弟，再到因为李一桐饰演的女一号童童的介入，两兄弟争吵感情破裂……几组片段将陈奕迅与李荣浩两人之间从相识、亲近再到反目的故事线串联，三人的感情纠葛和最终走向也越发引人入胜。
在电影《卧底巨星》
中，陈奕迅饰演的元豹是一个用替身、爱耍大牌的“过气”功夫巨星，貌似霸道无理浑身都是缺点。但实际上，元豹所做的这一切都有着不得已的苦衷，角色的巨大反差和情绪饱满的内心戏都是对演员演技的巨大考验。
此次曝光的“兄弟KTV”预告中，歌王陈奕迅还大秀了一把“唱功”。陈奕迅饰演的元豹不仅在片场是个戏霸，跟剧组人员一起到了KTV，还秒变“麦霸”。戏外拿奖无数的歌王陈奕迅化身“音痴”元豹，罕见地奉献了一场大型“车祸现场”，走音版《当我想你的时候》爆笑十足，网友纷纷调侃：“让歌王唱成这样，真的是靠演技了！”
《卧底巨星》将于2018年1月12日全国上映。
编辑：隐饮