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《卧底巨星》曝“兄弟KTV”版预告

陈奕迅罕见贡献车祸走音现场 "全凭演技"

2018-01-09 14:49:45 来源：Mtime时光网

《卧底巨星》曝“兄弟KTV”版预告，歌王陈奕迅大秀了一把“唱功”，他罕见地奉献了一场大型“车祸现场”，一首走音版《当我想你的时候》爆笑十足，网友调侃他唱成这样“全靠演技”。
       

《卧底巨星》“兄弟KTV”版预告

时光网讯 谷德昭执导，陈奕迅李荣浩李一桐主演，崔志佳陈国坤、Chris Collins等加盟的喜剧动作电影《卧底巨星》，今日曝光了一支“兄弟KTV”版预告。预告中，伴随着《当我想你的时候》沙哑悲伤的歌声，将陈奕迅李荣浩饰演的“巨星”与“卧底”间从相识、亲近再到反目的故事线串联，陈奕迅李荣浩还被冠上“2018最强喜剧CP”的头衔。电影《卧底巨星》将于2018年1月12日全国上映。

       在此次曝光的MV预告中，从迷弟铁柱见到偶像元豹索要合影开始，到铁柱进入剧组后两人一起患难、一起耍宝变成兄弟，再到因为李一桐饰演的女一号童童的介入，两兄弟争吵感情破裂……几组片段将陈奕迅与李荣浩两人之间从相识、亲近再到反目的故事线串联，三人的感情纠葛和最终走向也越发引人入胜。

       在电影《卧底巨星》中，陈奕迅饰演的元豹是一个用替身、爱耍大牌的“过气”功夫巨星，貌似霸道无理浑身都是缺点。但实际上，元豹所做的这一切都有着不得已的苦衷，角色的巨大反差和情绪饱满的内心戏都是对演员演技的巨大考验。

       此次曝光的“兄弟KTV”预告中，歌王陈奕迅还大秀了一把“唱功”。陈奕迅饰演的元豹不仅在片场是个戏霸，跟剧组人员一起到了KTV，还秒变“麦霸”。戏外拿奖无数的歌王陈奕迅化身“音痴”元豹，罕见地奉献了一场大型“车祸现场”，走音版《当我想你的时候》爆笑十足，网友纷纷调侃：“让歌王唱成这样，真的是靠演技了！”

       《卧底巨星》将于2018年1月12日全国上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 卧底巨星 陈奕迅 李荣浩 MV
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