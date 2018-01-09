2018-01-09 16:01:14 来源：Mtime时光网
编辑：Sa
导演：瑞恩·库格勒
主演：查德维克·博斯曼
Chadwick Boseman
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康熙时光
13分钟前
看好黑豹的表现
好似一阵风0
1小时前
我就想知道，科技这么凶，妇联第一部他们怎么没出现？ 妇联第二部他们同样没出现。 现在跑出来秀科技有意思吗？
M_5252539241小时前
智障发这么多，虽然漫威还很垃圾，但我跟你说，非洲瓦坎达一直与世隔绝，就像世外桃源一样科技领先外边一百年，不怎么跟外边世界往来，复联一打的是纽约，复联二是索科维亚，跟人家瓦坎达大老远的没影响，美队三他老爹被弄死了才出来瞎跑的
曼珠沙华-忘川0秒前
以你的视角看，漫威宇宙单人电影为什么其他团队成员不一起过来帮忙的理由一样不可理喻
我就想知道，科技这么凶，妇联第一部他们怎么没出现？
妇联第二部他们同样没出现。
现在跑出来秀科技有意思吗？
螞蚱厷孒
2小时前
音乐很劲爆
yu9942
我是来看米琼恩的
国产王道
要真能引进也就被拖到3月份，票房嘛肯定没有《红海行动》和《女儿国》高！5、6亿人民币也就够给迪毒瘤和美国佬面子了！
忧伤还是快乐_3654143002小时前
有没有票房又怎样，全球还不是7亿美刀起
国产王道1小时前
@忧伤还是快乐_365414300 7亿美刀?!在8.6亿的战狼2面前不觉得丢人吗？！
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