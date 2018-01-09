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《黑豹》全黑阵容剧照&片场照来袭

台前幕后皆为黑人主创 黑豹展示如何爬车顶

2018-01-09 16:54:27 来源：Mtime时光网

《黑豹》发布一批新剧照和片场照。
（本文来自影视生活第一站 时光网）    

　　时光网讯 漫威《黑豹》公布一大波新剧照和片场照，这批照片中出现的幕前幕后人员皆为黑人，可谓是“一黑到底”。在片场照中，可以看到那段令人印象深刻的黑豹俯身爬车顶飙车的片段是如何拍摄的。

最新预告

　　《黑豹》剧情承接《美国队长3》，因父亲意外身亡而继承瓦坎达王位的黑豹T'Challa(查德维克·博斯曼 饰演)在复联“内战”后回国，并收留了美队和冬兵，坐拥稀有振金的超高科技非洲国家瓦坎达揭开面纱，黑豹的科技天才妹妹Shuri和女子亲卫队Dora Milaje也一一亮相。

　　《黑豹》瑞恩·库格勒《奎迪》《弗鲁特维尔车站》）执导，卡司阵容还包括奥斯卡得主露皮塔·尼永奥、达娜·古瑞拉、安吉拉·贝塞特、斯特尔林·K·布朗。影片北美定档2018年2月16日，内地有望引进。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：sa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 黑豹 新剧照 片场照 漫威
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导演：瑞恩·库格勒

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职业：演员 | 制作人

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