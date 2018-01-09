2018-01-09 16:54:27 来源：Mtime时光网
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最新预告
编辑：sa
导演：瑞恩·库格勒
主演：查德维克·博斯曼
Chadwick Boseman
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无二侃电影
0秒前
黑人好，黑人妙。现在净扯淡。
钰琦有约
2分钟前
看到了满屏幕的政治正确！
哦我的天呐
9分钟前
雷克萨斯品牌广告片
幻满空
33分钟前
够酷炫华丽，科技时尚感~~~
RosenBob
1小时前
你哥片233
锦夏-纪年
黑豹~吃蛋糕吗？
章鱼Christopher
这片可以拿遍奥斯卡了
M_1411022146201581031
2小时前
导演、演员全都是黑人，连配乐都是黑人饶舌，这是要一黑到底么
大老葫芦1小时前
黑人身体比中国人强太多了，看看人家体育，篮球，中国人打个毛。
M_5252539241小时前
咋不来打乒乓球，羽毛球
大將軍54分钟前
@大老葫芦 这跪舔.... 先天不行 后天补 别天天只知道坐在电脑旁感叹
梦见了天使
超级英雄片，不需要逻辑的，大家看看就好。
是风太大了
好
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