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许晴饰演国际刑警 单手持枪太帅气!

搭档伊桑霍克《24小时：末路重生》曝剧照

2018-01-09 17:29:53 来源：Mtime时光网

电影《24小时：末路重生》首次曝光一组主演许晴的剧照。此次许晴饰演的国际女刑警琳干练果敢，身手不凡，她在剧照中单手持枪独自对战，造型帅气。该片由许晴、伊桑·霍克领衔主演，1月26日上映。
        时光网讯许晴伊桑·霍克领衔主演的好莱坞犯罪动作电影《24小时：末路重生》首次曝光一组许晴的剧照。据悉，《24小时：末路重生》讲述了由伊桑·霍克饰演的职业杀手特拉维斯在执行一次特殊任务后，经历由死重生的过程，在自己生命仅剩的24小时之内，与许晴饰演的华裔国际女刑警琳共同上演一场24小时之内的重生与急速复仇。

        从曝光的剧照来看，此次许晴饰演的国际女刑警琳干练果敢，身手不凡。影片《24小时：末路重生》中许晴将有不少动作和枪战戏，剧照里，许晴或身上血迹斑斑，单手持枪独自对战，表情坚定无惧；或与伊桑·霍克并肩作战突出重围，毫不逊色；或湿发未干，持枪正对前方，眼神露出杀气和危机，或许下一秒枪声就要响起……许晴此次大胆颠覆自我，出演武力值爆表的“国际女刑警”。

        《24小时：末路重生》《敢死队》系列、《金刚狼》等好莱坞经典影片黄金制作班底操刀，主演许晴在片中亲身上阵完成大量动作戏，包括多场惊险刺激的枪战打斗和高速公路急速追击，这对她来说是一次充满刺激的全新挑战。全英文对白出演，许晴在语言方面表现无压力，为角色更添一份魅力。

        《24小时：末路重生》将于1月26日与全国观众见面。

   编辑：隐饮

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关键词： 24小时：末路重生 许晴
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Summer Xu

职业：演员 | 制作人

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