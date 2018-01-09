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烧脑悬疑片《绝命时钟2:22》曝预告

“权游”男星搭档“钢锯岭”女星组高颜值CP

2018-01-09 21:32:55 来源：Mtime时光网

米契尔·哈思曼与泰莉莎·帕尔墨这对超高颜值CP主演的烧脑悬疑片《绝命时钟2:22》曝光“惊心动魄”版预告。
　　时光网讯 电影《绝命时钟2:22》今日发布了“惊心动魄”版预告片。该片由米契尔·哈思曼与泰莉莎·帕尔墨搭档主演；男主米契尔·哈思曼曾演过《时光尽头的恋人》《权力的游戏》等影视剧，女主泰莉莎·帕尔墨曾在《血战钢锯岭》《温暖的尸体》《关键第四号》等片中有出色表演。

险象环生暴击大脑   2:22 或为最大线索                 

米契尔·哈思曼刺激撞车险丧命

　　此次发布的“惊心动魄”版预告片通过一系列撞车、追击、爆炸等险象环生的场景，将大片感的惊险刺激渲染得十足十。尤其是身为航空管制员的男主在管控机场航道飞机时，两架飞机差0.01秒就要惊险相撞的片段更是让人心跳加速，直呼过瘾。

　　预告片中世界级地标建筑纽约中央车站的大爆炸无疑最具有刺激感。车站中枪声此起彼伏，众人争相逃跑，炸裂的窗户平添一份惊心动魄之感，让人更加期待剧情走向。

　　在预告片中，2:22这个时间以各种形式频繁出现，可以说贯穿了整部电影的重要场景。无论是飞机准相撞、男女主角缘分相遇还是中央车站爆炸都预示着这个时间的非比寻常之处，同时也给观众留下了诸多的疑惑——2：22这个时间在影片中到底有着什么样的意义？　　

一见钟情还是前世情缘  穿越感情线扑朔迷离

泰莉莎·帕尔墨热吻米契尔·哈思曼

　　影片不但有惊险刺激的画面，悬疑烧脑的情节，男女主的颜值与感情线也是本片的亮点。男主米契尔·哈思曼近几年横扫欧美各大颜值排行榜单，具有极高的知名度与辨识度。而女主泰莉莎·帕尔墨更是被评选为好莱坞澳籍新生代小花旦，是各大时尚杂志的常客。

　　两位颜值超高的人谈恋爱必然有无数看点，从预告片中看出两人仿佛在看空中芭蕾时一见钟情，双双坠入爱河，从而开启了火热的恋爱模式。但后半程二人的争吵与男主角从不间断的“巧合”也预示事情并不简单。二人浓情蜜意下是否掩藏了不为人知的秘密，陷入僵局的感情能否重归甜蜜？

　　电影《绝命时钟2:22》由保罗·科瑞导演，米契尔·哈思曼泰莉莎·帕尔墨这对超高颜值CP此次在电影中展开首次合作，1月26日在国内院线上映，敬请期待。





   编辑：sa

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关键词： 绝命时钟 引进片 预告
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米契尔·哈思曼

米契尔·哈思曼

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泰莉莎·帕尔墨

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职业：演员 | 编剧
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