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2017年全球最好看的电视剧都在这里

美剧迎黄金时代 韩剧吹正义之风

2018-01-10 09:07:53 来源：Mtime时光网

2017全球佳剧巡礼

【国剧】

论剧本和演技的重要性

【美剧】

迎来黄金时代

【英剧】

老酒香醇

【日剧】

深夜剧异军突起

【韩剧】

劲吹正义之风

在过去的2017年，美剧迎来了它的黄金时代，而韩剧则在不安时局下刮起了正义之风，全球范围内都有哪些好剧值得一看呢？
      时光网特稿 在刚刚落幕的金球奖颁奖礼上，妮可·基德曼领衔的《大小谎言》成为了电视剧部门的最大赢家；而就在不久前，流媒体巨头Netfix买下了《白夜追凶》的全球发行权，这还是Netfix首次入手中国网剧......在过去的2017年，全球范围内还有哪些和《大小谎言》《白夜追凶》一样的好剧值得一看呢？本文就带您一探究竟。

国剧
论剧本和演技的重要性

      2017年可谓国产网剧大爆发的一年，《白夜追凶》、《无证之罪》《大军师司马懿之军师联盟》接连刷爆朋友圈，收获大批“自来水”拥趸，让“网剧”终于甩掉了粗制滥造不走心的固有标签；而上半年与观众见面的两部大戏《人民的名义》《白鹿原》则分别以各自不同的画风担起了年度最佳的称号。前者作为反腐倡廉的主旋律大戏，竟凭借一众大叔戏骨个性十足的表演吸粉无数，成为年度头号“网红”剧集，而后者则低调的演绎着一个民族兴衰更替，彰显出质朴的华丽。但无论是大热网剧，还是文学改编，这些作品的成功，都再一次的证明一个扎实的剧本和一众靠谱演员的重要性。

《白夜追凶》：网剧前所未有的高度

《白夜追凶》就连海报也很有质感


主演： 潘粤明、王泷正、梁缘
首播： 2017年8月30日

剧情：弟弟关宏宇因为一场灭门惨案成为在逃通缉嫌犯，身为刑侦支队队长的双胞胎哥哥关宏峰誓要查出真相，但出于亲属回避的原则，他只能辞职以“编外顾问”身份参与调查。然而因患有“黑暗恐惧症”，每天出现在警队的“顾问关宏峰”其实是孪生兄弟二人白夜分饰的，马脚不断的两人背负着随时被人识破的危险，一路侦破了各种大案要案，但他们的最终目的还是要自证清白。

看点：毫无疑问，《白夜追凶》将国产网剧的质量推向了一个前所未有的高度，一夜之间改变了所有人对于网剧流量花生当道、造作浮夸、粗制滥造的固有偏见。在看剧的过程中，它甚至会让人联想到多年前大热的口碑局《重案六组》《绝对控制》，以及陶泽如、陈道明主演的警匪反腐剧《黑洞》这类优质的国产悬疑破案电视剧。

      《白夜追凶》融合了法医论断、刑侦纪实等重口味的犯罪元素，但画面所呈现出的质感写实，不假也不过分血腥，足见剧组的良苦用心。而最值得一提的还是主演潘粤明的演技。有些后知后觉的观众很久都没认出兄弟俩竟然是同一个演员，演员的演技实力可见一斑。目前该剧已经被Netflix买下将在全球190多个国家和地区播出，能否同样获得海外观众的青睐，值得关注。

《白鹿原》：经典文学的还魂改编

《白鹿原》让文学改编终于得以还魂


主演： 张嘉译、秦海璐、何冰、刘佩琦
首播： 2017年4月16日

剧情：该剧改编自陈忠实所著同名小说，以陕西关中地区白鹿原上白鹿村为背景，讲述了白姓和鹿姓两大家族祖孙三代曲折的人生轨迹和命运归宿，展现了从清朝末年到20世纪七八十年代长达半个多世纪的渭河平原变迁史。

看点：陈忠实先生在《白鹿原》的扉页引用了巴尔扎克的一句话：小说，是一个民族的秘史。而电视剧《白鹿原》也正是以气势磅礴的影像再现了黄土高原的历史与命运。

      从清末到民国初年、国共合作、北伐抗日、内战，解放，陈忠实以旁观者的视角和心态去刻画了在那里生长的每一个人人物，无关褒贬，只求真实而充满人性。虽然电视剧在情节和人物上有所改编，但原著的魂儿依然在。此外，作为一部小说的影像再现，《白鹿原》更可谓形神兼备：几千碗油泼面、葫芦鸡、水晶饼、罐罐馍等陕西美食让人垂涎欲滴；西北农村孩子玩的游戏也出现了至少不下十种；但凡书画、地契、讣告等道具都能以假乱真，当之无愧年度精品剧集。
 

《人民的名义》可谓2017年度现象级国剧

《人民的名义》： “网红”主旋律大戏

主演：陆毅、柯蓝、张丰毅、吴刚、许亚军 
首播：2017年3月28日

剧情：检察业务精英侯亮平临危受命，被调配至边西省任职副检察长，兼任反贪局长，调查汉光公司土地血案。其妻子钟小艾受中纪委调查组委派，以照顾家庭生活的名义，随调配至边西省任职，并暗中调查胡玉贵贪污腐败问题。历经了诸多的磨难和挫折，侯亮平和钟小艾在侦查中一步步逼近了真相……

看点：《人民的名义》无疑是一部正气十足的主旋律大戏，然而它却并非单纯的颂扬伟光正，而是对中国社会阶层之间的对立与抗衡刻画的细致入微。中国在全世界眼中都“闻名遐迩”的“关系”二字，在本剧中有了绝妙的展现。同时影片另一个成功之处，就是让“官员”回归到“人”的状态，对人物的刻画摆脱了善恶两分法，无关正邪，只关乎人性。同时一众在观众的记忆中“只有角色没有演员”的老戏骨们的精湛表演更为该剧增色不少。

作者：王小sa、肥罗大电影、ruo   编辑：ruo

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关键词： 电视剧 美剧 英剧 日剧 韩剧 国剧

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