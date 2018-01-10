在过去的2017年，美剧迎来了它的黄金时代，而韩剧则在不安时局下刮起了正义之风，全球范围内都有哪些好剧值得一看呢？





【国剧】

论剧本和演技的重要性









《白夜追凶》：网剧前所未有的高度 《白夜追凶》就连海报也很有质感





主演： 潘粤明、王泷正、梁缘

首播： 2017年8月30日





剧情：弟弟关宏宇因为一场灭门惨案成为在逃通缉嫌犯，身为刑侦支队队长的双胞胎哥哥关宏峰誓要查出真相，但出于亲属回避的原则，他只能辞职以“编外顾问”身份参与调查。然而因患有“黑暗恐惧症”，每天出现在警队的“顾问关宏峰”其实是孪生兄弟二人白夜分饰的，马脚不断的两人背负着随时被人识破的危险，一路侦破了各种大案要案，但他们的最终目的还是要自证清白。









《白夜追凶》融合了法医论断、刑侦纪实等重口味的犯罪元素，但画面所呈现出的质感写实，不假也不过分血腥，足见剧组的良苦用心。而最值得一提的还是主演潘粤明的演技。有些后知后觉的观众很久都没认出兄弟俩竟然是同一个演员，演员的演技实力可见一斑。目前该剧已经被Netflix买下将在全球190多个国家和地区播出，能否同样获得海外观众的青睐，值得关注。





《白鹿原》：经典文学的还魂改编 《白鹿原》让文学改编终于得以还魂





主演： 张嘉译、秦海璐、何冰、刘佩琦

首播： 2017年4月16日





剧情：该剧改编自陈忠实所著同名小说，以陕西关中地区白鹿原上白鹿村为背景，讲述了白姓和鹿姓两大家族祖孙三代曲折的人生轨迹和命运归宿，展现了从清朝末年到20世纪七八十年代长达半个多世纪的渭河平原变迁史。





看点：陈忠实先生在《白鹿原》的扉页引用了巴尔扎克的一句话：小说，是一个民族的秘史。而电视剧《白鹿原》也正是以气势磅礴的影像再现了黄土高原的历史与命运。





从清末到民国初年、国共合作、北伐抗日、内战，解放，陈忠实以旁观者的视角和心态去刻画了在那里生长的每一个人人物，无关褒贬，只求真实而充满人性。虽然电视剧在情节和人物上有所改编，但原著的魂儿依然在。此外，作为一部小说的影像再现，《白鹿原》更可谓形神兼备：几千碗油泼面、葫芦鸡、水晶饼、罐罐馍等陕西美食让人垂涎欲滴；西北农村孩子玩的游戏也出现了至少不下十种；但凡书画、地契、讣告等道具都能以假乱真，当之无愧年度精品剧集。

《人民的名义》可谓2017年度现象级国剧

《人民的名义》： “网红”主旋律大戏





主演：陆毅、柯蓝、张丰毅、吴刚、许亚军

首播：2017年3月28日





剧情：检察业务精英侯亮平临危受命，被调配至边西省任职副检察长，兼任反贪局长，调查汉光公司土地血案。其妻子钟小艾受中纪委调查组委派，以照顾家庭生活的名义，随调配至边西省任职，并暗中调查胡玉贵贪污腐败问题。历经了诸多的磨难和挫折，侯亮平和钟小艾在侦查中一步步逼近了真相……





看点：《人民的名义》无疑是一部正气十足的主旋律大戏，然而它却并非单纯的颂扬伟光正，而是对中国社会阶层之间的对立与抗衡刻画的细致入微。中国在全世界眼中都“闻名遐迩”的“关系”二字，在本剧中有了绝妙的展现。同时影片另一个成功之处，就是让“官员”回归到“人”的状态，对人物的刻画摆脱了善恶两分法，无关正邪，只关乎人性。同时一众在观众的记忆中“只有角色没有演员”的老戏骨们的精湛表演更为该剧增色不少。



