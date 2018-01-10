凯瑟琳·德纳芙等百位欧洲知名女性发表公开信表示好莱坞反对性骚扰运动正在失去控制，而她们将“捍卫人们求欢的自由”。



法国女演员凯瑟琳·德纳芙 法国女演员凯瑟琳·德纳芙









在当地时间星期二发表的《法国世界报》上，包括德纳芙在内的100位社会各个领域欧洲知名女性发表了一封共同签署了公开信，警示好莱坞反对性骚扰的活动正在引发一场新“清教主义”（puritanism）的盛行。





信中指出这一波“净化”浪潮似乎并没有任何界限，因为有人开始审查海报上的埃贡·席勒的裸体画作，有人被要求取消罗曼·波兰斯基的旧作回顾。甚至有人认为米开朗基罗·安东尼奥尼的《放大》是“厌恶女性”和“令人难以接受”的。





同时她们还认为Metoo活动已经导致了“对一些人的公开指控，而他们甚至没有回应和辩护的可能，就被完全等同于性犯罪者。男性被草率的惩罚了，只是因为他们想碰触某人的膝盖，或者试图偷一个吻就被迫失去了工作。”





信中称“强奸是犯罪，但持续而笨拙的试图诱惑某人，男人们这种绅士的沙文主义攻击并不是犯罪。”





她们表示公开反对一些男性的滥用职权是合理并必须的，但不断的谴责已经失去了控制。同时她们认为，这种做法将促成一种公众情绪，女性被视作软弱无力的永久的受害者。





信中还写道：“作为女性，我们不认可这样的女权主义，这除了谴责权力滥用，还体现了对男性和性的憎恨。”而她们坚持“捍卫人们求欢(importune)的自由，这是性自由所必不可少的。”