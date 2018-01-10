网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

好莱坞反对性骚扰运动是矫枉过正？

凯瑟琳德纳芙等百位女性发公开信"捍卫求欢的自由"

2018-01-10 09:59:16 来源：Mtime时光网

凯瑟琳·德纳芙等百位欧洲知名女性发表公开信表示好莱坞反对性骚扰运动正在失去控制，而她们将“捍卫人们求欢的自由”。

法国女演员凯瑟琳·德纳芙

      时光网讯 曾经主演《八美图》《白日美人》的法国著名女演员凯瑟琳·德纳芙与包括她在内的100位欧洲知名女性表达对好莱坞正在如火如荼展开的反对性骚扰运动的不同观点，她们认为男性应该“自由的接触”（free to hit on）女性，而像“Metoo”等反击性骚扰的运动可能会矫枉过正。

      在当地时间星期二发表的《法国世界报》上，包括德纳芙在内的100位社会各个领域欧洲知名女性发表了一封共同签署了公开信，警示好莱坞反对性骚扰的活动正在引发一场新“清教主义”（puritanism）的盛行。

      信中指出这一波“净化”浪潮似乎并没有任何界限，因为有人开始审查海报上的埃贡·席勒的裸体画作，有人被要求取消罗曼·波兰斯基的旧作回顾。甚至有人认为米开朗基罗·安东尼奥尼的《放大》是“厌恶女性”和“令人难以接受”的。

      同时她们还认为Metoo活动已经导致了“对一些人的公开指控，而他们甚至没有回应和辩护的可能，就被完全等同于性犯罪者。男性被草率的惩罚了，只是因为他们想碰触某人的膝盖，或者试图偷一个吻就被迫失去了工作。”

      信中称“强奸是犯罪，但持续而笨拙的试图诱惑某人，男人们这种绅士的沙文主义攻击并不是犯罪。”

      她们表示公开反对一些男性的滥用职权是合理并必须的，但不断的谴责已经失去了控制。同时她们认为，这种做法将促成一种公众情绪，女性被视作软弱无力的永久的受害者。

      信中还写道：“作为女性，我们不认可这样的女权主义，这除了谴责权力滥用，还体现了对男性和性的憎恨。”而她们坚持“捍卫人们求欢(importune)的自由，这是性自由所必不可少的。”

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 凯瑟琳德纳芙 性骚扰
关注时光网微信

相关电影/影人

凯瑟琳·德纳芙

凯瑟琳·德纳芙

Catherine Deneuve

职业：演员

相关文章

会员评论 (103)

发表

本周热读

1

第75届金球奖红毯"黑衣秀"抗议性骚扰

梅姨朱莉加朵领衔 休叔锤哥等众男星黑衣声援

72
第75届金球奖颁奖典礼在洛杉矶比弗利希尔顿酒店举行，红..
2

"龙妈" "囧雪"第75届金球奖合体颁奖

直击颁奖礼后台 "大小谎言"众女星亲吻奖杯画面太美

48
虽然《权力的游戏》再度陪跑，但“龙妈” 与“囧雪”同..
3

《前任3》超越《星战8》票房不败

周五大盘报收2.5亿 "星战"能否上演反击战？

周五内地大盘报收2.55亿元，其中《前任3》顶住了《星战8..
4

《三块广告牌》揽四奖成金球最大赢家

"陀螺"战胜诺兰获最佳导演 "丘吉尔"加冕影帝

第75届金球奖落下帷幕。《三块广告牌》最终斩获剧情类最..
5

2017中国内地票房年终总结

三大档期全面破纪录 《战狼2》独撑一片天

回顾2017年，中国电影市场冲新找回了发展的动力，是什么..

查看更多