时光网讯 美国摄影师协会（ASC）年度杰出成就奖近日公布提名，奥斯卡最佳摄影奖的提名亦有望从提名者中诞生。
院线电影类奖项的竞争由《银翼杀手2049》
的摄影师罗杰·迪金斯领衔，这也是迪金斯第15次获得美国摄影师协会奖提名，他曾在2011年被授予终身成就奖。值得一提的是，为《泥土之界》
掌镜的瑞秋·莫丽森成为该奖项成立32年来首位获得电影类提名的女摄影师。
美国摄影师协会今年的颁奖礼将于2月17日在洛杉矶举行。完整提名名单如下：
院线电影类
瑞秋·莫丽森，《泥土之界》
聚光灯类
Máté Herbai《肉与灵》
非商业台电视剧集类
Gonzalo Amat《高堡奇人》
(“Land O’ Smiles)
Adriano Goldman《王冠》
(“Smoke and Mirrors”)
Robert McLachlan《权力的游戏》
(“The Spoils of War”)
Gregory Middleton《权力的游戏》(“Dragonstone”)
Alasdair Walker《古战场传奇》
(“The Battle Joined”)
商业台电视剧集类
Dana Gonzales《大群》
(“Chapter 1”)
Boris Mojsovski《十二猴子》(“Thief”) on Syfy
Crescenzo Notarile《哥谭》
(“The Executioner”)
电视电影、迷你剧、试播集类
Serge Desrosiers《Sometimes the Good Kill》
Mathias Herndl《天才》
(“Chapter 1”)
Shelly Johnson《训练日》
试播集(“Apocalypse Now”) on CBS