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"小11“要演大侦探福尔摩斯的妹妹

传奇影业《福尔摩斯小妹探案》即将拍摄

2018-01-10 10:08:36 来源：Mtime时光网

福尔摩斯的妹妹也是个侦探，小11真的是片约不断啊。
（本文来自影视生活第一站 时光网）


　　时光网讯 据外媒报道，传奇影业目前和"小11”扮演者米莉·博比·布朗达成协议，将南希·斯普林格撰写的《福尔摩斯小妹探案》系列小说搬上大银幕，13岁的"小11"不仅出演女主角埃诺拉·福尔摩斯，还将出任制片人，不得了。

　　目前影片还未宣布编剧和导演，也看不出来和华纳的《大侦探福尔摩斯》系列有什么关系。“小11”的大银幕处女作《哥斯拉2》将于2019年3月22日上映，该片也是传奇影业作品。

小说封面

     《福尔摩斯小妹探案》小说首部于2006年出版，全系列共六本，围绕夏洛克·福尔摩斯顽皮聪颖的小妹妹埃诺拉·福尔摩斯的探案故事展开。故事开始于福尔摩斯小妹14岁那天，她的两个哥哥夏洛克和迈克罗夫特发现母亲抛弃了他们三个，于是决定把妹妹送往寄宿学校。妹妹发现哥哥们的计划后，独自跑到伦敦去找妈妈，发现妈妈和罗姆人住在了一起……

       米莉·博比·布朗红到不行，除了这部电影，还有传闻她将主演《纳尼亚传奇４：银椅》。刚举行的金球奖红毯上，她都是单独走，并没有和《怪奇物语》其他童星们一起。



　　米莉·博比·布朗算是美国梦的典型代表，她没专门学过表演，没进过任何一间表演学校，进入好莱坞前也没接受过专业老师指导。8岁那年突然想演戏，父母带着她和兄弟姐妹从英国的伯恩茅斯来到美国佛罗里达，就是这么任性！

　　首先只是在《实习医生格蕾》《摩登家庭》中客串小角色进行锤炼，虽然试镜《金刚狼3》里的X-23被刷，但最终赢得了《怪奇物语》，让她的人生立马变得不一样。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：aerosmith520   编辑：aerosmith

关键词： 小11 福尔摩斯 传奇影业
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福尔摩斯小妹探案

福尔摩斯小妹探案 (2019)

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主演：米莉·博比·布朗

米莉·博比·布朗

米莉·博比·布朗

Millie Bobby Brown

职业：演员
哥斯拉2

哥斯拉2 (2019)

0.0

导演：迈克尔·道赫蒂

主演：凯尔·钱德勒

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