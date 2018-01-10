福尔摩斯的妹妹也是个侦探，小11真的是片约不断啊。















米莉·博比·布朗算是美国梦的典型代表，她没专门学过表演，没进过任何一间表演学校，进入好莱坞前也没接受过专业老师指导。8岁那年突然想演戏，父母带着她和兄弟姐妹从英国的伯恩茅斯来到美国佛罗里达，就是这么任性！







