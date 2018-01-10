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"房间"小正太《奇迹男孩》毁容秀演技

北美爆款催泪励志片发中国版终极预告

2018-01-10 10:38:40 来源：Mtime时光网

朱莉娅·罗伯茨、欧文·威尔逊、雅各布·特瑞布雷主演的暖心励志电影《奇迹男孩》发中文版终极预告&海报。

选择善良版终极海报

　　时光网讯斯蒂芬·卓博斯基执导，朱莉娅·罗伯茨欧文·威尔逊雅各布·特瑞布雷主演的暖心励志电影《奇迹男孩》将于1月19日在全国公映。今日片方发布“选择善良”终极预告及海报，天生脸部畸形的小奥吉在成长过程中面临不少挑战，但幸而有家人朋友的陪伴，他得以自信快乐地成长。

　　今日片方发布的终极预告围绕着奥吉从自卑到逐步建立自信的心路历程展开。因天生脸部畸形，初入学校的奥吉受到了同龄人的轻视和嘲笑。但在家人和朋友的支持与关爱下，他渐渐变得勇敢乐观。正如预告中所言“你天生与众不同，注定不会淹没在人群中”，当自身怀着一颗积极阳光的心，就能够创造属于自己的奇迹。

　　同步发布的海报中，小奥吉刷出了一片白云朵朵、湛蓝澄澈的晴空。这暗示着命运残酷的玩笑并没有打倒小奥吉，反而让他更加乐观坚强。这也告诉观众，虽然天生不幸，但只要自信顽强，也可使并不完美的生命之花盛放。

　　影片《奇迹男孩》在专业电影评论网站IMDb上评分高达8.1，烂番茄新鲜度达到86%，CinemaScore评其为年度A+。作为一部暖心励志电影，影片《奇迹男孩》中所蕴藏的心灵成长主题引发了影迷们的广泛讨论，有观众评论道“看似真实平淡，却让人看完充满力量”“故事里不仅有奥吉的成长，其他人也在成长，在接受奥吉的过程中，每个人都得到了升华”“接受这个世界的不美好和自己的不完美，这是对迷茫时期最好的解答”等真挚赞誉不绝于耳。据悉，这部2018年寒假最适合全家观看的影片预售通道已经开启，票务平台目前已全面开放，观众可以直接订座，感受这部高分暖心佳作。

　　电影《奇迹男孩》由斯蒂芬·卓博斯基执导，获得奥斯卡、金球奖双料影后的朱莉娅·罗伯茨，获得金球奖最佳男主角提名的欧文·威尔逊，《房间》男主角、奥斯卡备受关注的新星雅各布·特瑞布雷主演，美国狮门影业公司出品，中国电影集团公司引进，中国电影股份有限公司发行、译制，电广传媒影业联合投资制作、协助推广，佰安影业（上海）有限公司、伊犁卓然影业有限公司联合营销。影片将于1月19日登陆全国各大影院。

   编辑：Joker

关键词： 奇迹男孩 预告
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职业：演员
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