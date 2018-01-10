影片主要讲述了陈都灵饰演的少女江涵，意外坠入一款众多年轻玩家聚集的名为《万梦千魂》的全息游戏中，并惊讶的发现自己“父亲”佟大为是游戏的设计者。游戏与15年前一起群体失踪案似乎有关。

时光网讯 由韩琰执导，园子温监制，陈都灵、宋威龙、张宥浩、高圣远、曹曦文、金世佳、佟大为等参演的电影《破梦游戏》今日曝光首款先导预告及概念海报，预告中的景象如同梦魇一般，惊险激烈的动作场面意外的夺人眼球，一场危机四伏的冒险之旅即将开启。



影片主要讲述了少女江涵（陈都灵饰），意外坠入一款众多年轻玩家聚集的名为《万梦千魂》的全息游戏中，并惊讶的发现自己父亲（佟大为饰）竟是游戏的设计者。但事情远不止这么简单，神秘游戏世界中隐藏着惊天的秘密，似乎与15年前一起群体失踪案有关。为了找寻答案，于是，她与高冷俊美的南极（宋威龙饰）和热情温暖的程序人寿司（张宥浩饰）集结成冒险小队，一群年轻人开启了超现实的冒险之旅。









导演韩琰表示想拍一部充满热血与爱的电影：“我们希望做一部年轻人喜欢的电影，各种元素相融碰撞、众多场景设计加入了科幻元素，动作是我们电影比较出彩的部分，非常酷炫，又极具漫感。”

另外，佟大为、陈都灵此番搭档出演父女档，也格外引人注目。父女二人究竟为何被迫分离？这个悬念只有在影片中一探究竟。





预告中，伴随紧张的倒计时，雪地厮杀、亡命追击、近身肉搏、凌空重拳等惊险镜头快速闪现，光怪陆离的东方未知世界和现实产生强烈对比。同时发布一款“开战在即”概念海报，手绘画风非常独特，诡异的面具人占满画幅，主角们手握武器，扑向爆炸形成的冰火气焰，暗示众人身处险境，危机正等待着他们。



据悉，电影将于2018年全国公映。截止目前，电影《破梦游戏》同名漫画已全面登陆各大漫画平台，已获得超5亿点击量。同名小说由熄歌撰写，将于2018年3月全国出版发行，同名有声小说也已登陆有声读物网站，同名网剧、同名游戏等也在筹备中。

