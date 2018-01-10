《太空救援》之所以能受好评，离不开俄罗斯太空总署的倾力相助，影片中的实拍素材多数取自于曾真正在太空中服过役的设备，“超高规格”的专业加持是同类影片中难得一见的待遇。

时光网讯 “今天的科幻就是明天的科技，2018年长征五号发射、嫦娥四号探月、北斗卫星组网，35次发射次数将创历史新高，我们的科幻片能不能想办法跟上这个节奏？”在观看完2018年开年首部太空灾难片《太空救援》之后，来自科幻、航空、科技、军事、电影等领域的专家们，讨论起了这个问题。

1月9日，以“畅享太空”为主题的《太空救援》首映发布会在京举行。作为一部真实还原人类历史上公认的太空救援奇迹——拯救“礼炮七号”空间站的太空灾难片，《太空救援》在俄罗斯上映即迎来口碑票房双丰收，首周末票房达到700万美金，打破了俄罗斯本土首周票房记录，IMDB评分高达7.3分， 被誉为“2017年最值得期待的太空片。”

1982年4月19日，“礼炮七号”作为苏联“礼炮系列空间站”的“收官之作”发射升空，1985年2月11日“礼炮七号”与地面控制中心失联，后果无法预计，工程师维克托·阿约金和退役宇航员弗拉基米尔·费奥多罗夫临危受命，肩负起了这项太空维修任务。

从手动操纵联盟号与礼炮七号对接，到太空舱寒流、空间站起火，一系列堪称绝境的危机前所未见，在经受灾难洗礼的同时，他们也在与缺氧、寒冷、二氧化碳中毒等极端生存险境角力，毫厘之差都可能付出生命的代价。

航空科普研究专家张智慧老师表示：“我从事了载人航天工作十多年的时间，接触了很多航天员和他们的家人，影片中那些宇航员和他们的家人之间朴实的对话和情感处理，更加细致的展现了在航天员的背后，他们的家人所付出的代价。这样的匠心精神让人肃然起敬，这大概也是他们受到俄罗斯总统普京接见的原因。”

《太空救援》之所以能备受好评，离不开俄罗斯太空总署的倾力相助，影片中的实拍素材多数取自于曾真正在太空中服过役的设备，“超高规格”的专业加持是同类影片中难得一见的待遇。

随着讨论的进一步热烈，与会专家也为中国科幻电影开起药方。曾念群认为：“科幻创作在中国电影领域基本上是缺席的，科幻有时候甚至可以引领科技的发展，在世界科幻史上曾经很多的幻想后来都成为了现实，科幻创作领域应该是跟科技发展是同步的，这是我们生产力的一个代表，所以中国电影在科幻这一部分不应该缺席，也不应该被忽视。目前中国已成为全球少数几个拥有顶级太空技术能力的国家之一，学界也不乏好的科幻IP，然而我国优质的科幻电影却一直在‘拍着’，我认为每一个中国科幻电影人都该好好看看这部大片。”



编辑：hello王小羊