时光网讯
日前，由黄真真
执导，陈意涵
、薛凯琪
、张钧甯
领衔主演的电影《闺蜜2》
曝光了一支“重聚版”预告及海报，并定档于3月2日元宵节内地公映。海报中，“闺蜜团”三位成员陈意涵、薛凯琪、张钧甯相互靠在一起，躺在白色花瓣上大秀闺蜜情，预告片也将闺蜜们自第一部以来经历的不同状态和种种坎坷磨难混剪到一起，最终三人温暖重聚，再度诠释闺蜜情深。
电影《闺蜜2》
讲述了陈意涵、薛凯琪、张钧甯三人组成的“闺蜜团”空降越南开启一段婚前的单身派对，结果却意外连连，一场失控的冒险之旅也随即展开。
在此次发布的定档海报中，三位“闺蜜团”成员陈意涵、薛凯琪、张钧甯集体躺在白色丝绒花瓣上，造型唯美，少女感十足。而预告片中也将第一部《闺蜜》
中的经典桥段串联其中，哪怕闺蜜间偶尔会历经金钱、欲望、男人的考验，但闺蜜情永远不会被磨灭。毕竟，好闺蜜是一起“哭过笑过，彼此爱着”的存在，即使经历过猜疑、妒忌和争吵种种坎坷，仍会并肩携手前行。
《闺蜜2》
中，陈意涵宣布即将大婚，为了庆祝这一重要时刻，她约上薛凯琪、张钧甯两个好闺蜜开启了一段单身之旅，“闺蜜团”一边享受最后的疯狂一边共同成长、治愈，也让彼此的心靠得更近。预告片中不仅诠释了什么叫作“时光不老，闺蜜不散”的友谊，也再度唤起了众多影迷对第一部的记忆和对第二部的期待。
2014年，《闺蜜》
开创了华语首部姐妹淘电影的先河，不仅在内地轻松拿下2亿票房，还打破了港台地区的票房纪录，作为主演的陈意涵更被赞为“票房福星”。此次时隔四年，黄真真导演携原班人马回归，还邀请到张钧甯成为第二部“闺蜜团”的成员，与陈意涵、薛凯琪戏里戏外大秀闺蜜情，这也令不少观众倍感期待。
据悉，电影《闺蜜2》
即将于3月2日元宵节内地上映。