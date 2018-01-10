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时光网讯
桂正和经典漫画改编的《电影少女2018》
真人日剧将于本周六（1月13日）东京电视台开播，该剧背景设定为漫画25年后的2018年，弄内洋太的侄子弄内翔和AI美少女天野爱的故事。
乃木坂46成员西野七濑
与新星野村周平
分别扮演天野爱和弄内翔。另外桂正和将配合电视剧，刊载一期短篇漫画新作。
《电影少女》是桂正和于1989年至1992年间在集英社《周刊少年Jump》上连载的漫画，是他第4部连载漫画及首部以爱情为主题的漫画。讲述从电视机中走出来的人工智能美少女天野爱（不是贞子），帮助那些单身狗男生解决爱情烦恼的故事。
新版日剧则讲述的是漫画25年后的故事，原来男主角弄内洋太的侄子弄内翔在叔叔的家里发现一盘奇怪的录像带，不用怀疑，手痒的他肯定会拿录像机放放看，结果AI美少女天野爱又出来咯……
除了西野七濑
与野村周平
，95后女星饭丰万理江
、男星清水寻也
也将参演，虽然预告片透露出的信息不多，但肯定和高中生的爱情有关。原著的故事讲述的是：高中男生弄内洋太暗恋同班美女早川萌美，萌美喜欢的是洋太的好朋友新舞贵志，还好老天爷开眼，送来了人工智能美少女天野爱，好不容易产生了感情，人工智能美少女又要被收回……
真人电影海报
1990年代中后期，这本漫画曾和桂正和的《DNA²》一起在国内流行过一段时间。桂正和对少男少女懵懂的爱情描述非常准确，既纯情又颇具尺度的画风，更成为不中学男生的"性启蒙"读物。
《电影少女》这部作品曾于1991年改成真人电影，由金田龙执导，林原惠美 、草尾毅、天野由梨。1992年改编成OVA动画。
漫画《电影少女》在华语地区影响力颇大，曾被拍摄过香港电影《夏日情人》
，由叶玉卿、张坚庭、莫少聪和李丽珍主演，1993年拍摄成港剧《都市的童话》由林文龙、朱茵等主演。2008年甚至还被中国内地改编成网剧。
日剧《电影少女2018》更多剧照: