



《电影少女》是桂正和于1989年至1992年间在集英社《周刊少年Jump》上连载的漫画，是他第4部连载漫画及首部以爱情为主题的漫画。讲述从电视机中走出来的人工智能美少女天野爱（不是贞子），帮助那些单身狗男生解决爱情烦恼的故事。





日剧海报





新版日剧则讲述的是漫画25年后的故事，原来男主角弄内洋太的侄子弄内翔在叔叔的家里发现一盘奇怪的录像带，不用怀疑，手痒的他肯定会拿录像机放放看，结果AI美少女天野爱又出来咯……









真人电影海报





1990年代中后期，这本漫画曾和桂正和的《DNA²》一起在国内流行过一段时间。桂正和对少男少女懵懂的爱情描述非常准确，既纯情又颇具尺度的画风，更成为不中学男生的"性启蒙"读物。





《电影少女》这部作品曾于1991年改成真人电影，由金田龙执导，林原惠美 、草尾毅、天野由梨。1992年改编成OVA动画。





香港电影和电视剧都翻拍过《电影少女》









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