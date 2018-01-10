若干曾照顾斯坦·李起居的家政公司护士，控诉她们遭到他的性侵和性骚扰。斯坦·李的律师则否认了这一指控，称他们曾遭到金钱勒索。







（本文来自影视生活第一站 时光网）









斯坦李与家政公司的护士 若干名曾受雇于斯坦·李的家政公司护士，控诉斯坦·李曾对她们进行性侵和性骚扰。具体罪行包括强迫她们给他口交、赤身裸体地走来走去、以及要求她们“满足”自己。 据英国《每日邮报》消息，具体罪行包括强迫她们给他口交、赤身裸体地走来走去、以及要求她们“满足”自己。





斯坦·李的律师已经言辞否认，表示斯坦·李接到付款要求，遭威胁“如果他不付钱，就向媒体公开性侵控诉”；并表示“斯坦李不会被敲诈勒索，且不会支付一毛钱，因为他没有做任何错事。”另外律师也已经给该家政公司寄去警告信，控诉他们损害斯坦·李的名誉。





目前该家政公司与斯坦·李正陷于法律纠纷中，但尚未报警和正式起诉。





一名与斯坦·李亲近的匿名人士称：“斯坦李已经老了，似乎放弃了自己。他不在乎大家怎么看他，他已经看开了。曾有一批年轻的护士来到他位于西好莱坞的家中，他对她们进行性骚扰，并且认为这很有趣。”





“他裸着身体走来走去，并对这些女士很粗鲁。他洗澡的时候要求她们口交，躺在床上要求被满足。当着她们的面，他满口低俗暴露的脏话。”这名匿名人士补充道。“家政公司的老板公开告诉所有去过斯坦李家、受到他性骚扰的护士，回去找斯坦·李算账，公开一切！”





斯坦李的妻子2017年7月去世，从此斯坦李独身一人 该家政公司代表确认，他们的女老板收到了不少员工针对斯坦·李的投诉性，因此决定直接公开指认斯坦·李。





据悉，这家家政公司提供的服务价格不菲，顾客需一天需支付1000美元，受派遣的护士轮流值班，全天24小时不间断。去年年底的时候，该家政公司与斯坦·李结束合作。





之后斯坦·李换了一家新家政公司。新公司代表告诉媒体，他们尚未接到任何针对斯坦·李的投诉，并夸赞他“礼貌、善良、尊重他人”，并称“能够照顾他是莫大的荣幸”。









去年7月，与他结婚70年的妻子去世，享年95岁；自此斯坦·李过上了单身生活。他们共同育有一名女儿。







