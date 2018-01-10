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“漫威之父”95岁斯坦·李被控性侵

数名前贴身护士举报 律师否认指控称遭勒索

2018-01-10 15:26:36 来源：Mtime时光网

若干曾照顾斯坦·李起居的家政公司护士，控诉她们遭到他的性侵和性骚扰。斯坦·李的律师则否认了这一指控，称他们曾遭到金钱勒索。


（本文来自影视生活第一站 时光网）    

　　时光网讯 好莱坞反性侵运动再升级，这一次，涉及到的对象是漫威之父、95岁的斯坦·李

斯坦李与家政公司的护士

　　据英国《每日邮报》消息，若干名曾受雇于斯坦·李的家政公司护士，控诉斯坦·李曾对她们进行性侵和性骚扰。具体罪行包括强迫她们给他口交、赤身裸体地走来走去、以及要求她们“满足”自己。

　　斯坦·李的律师已经言辞否认，表示斯坦·李接到付款要求，遭威胁“如果他不付钱，就向媒体公开性侵控诉”；并表示“斯坦李不会被敲诈勒索，且不会支付一毛钱，因为他没有做任何错事。”另外律师也已经给该家政公司寄去警告信，控诉他们损害斯坦·李的名誉。

　　目前该家政公司与斯坦·李正陷于法律纠纷中，但尚未报警和正式起诉。

　　一名与斯坦·李亲近的匿名人士称：“斯坦李已经老了，似乎放弃了自己。他不在乎大家怎么看他，他已经看开了。曾有一批年轻的护士来到他位于西好莱坞的家中，他对她们进行性骚扰，并且认为这很有趣。”

　　“他裸着身体走来走去，并对这些女士很粗鲁。他洗澡的时候要求她们口交，躺在床上要求被满足。当着她们的面，他满口低俗暴露的脏话。”这名匿名人士补充道。“家政公司的老板公开告诉所有去过斯坦李家、受到他性骚扰的护士，回去找斯坦·李算账，公开一切！”

斯坦李的妻子2017年7月去世，从此斯坦李独身一人

　　该家政公司代表确认，他们的女老板收到了不少员工针对斯坦·李的投诉性，因此决定直接公开指认斯坦·李。

　　据悉，这家家政公司提供的服务价格不菲，顾客需一天需支付1000美元，受派遣的护士轮流值班，全天24小时不间断。去年年底的时候，该家政公司与斯坦·李结束合作。

　　之后斯坦·李换了一家新家政公司。新公司代表告诉媒体，他们尚未接到任何针对斯坦·李的投诉，并夸赞他“礼貌、善良、尊重他人”，并称“能够照顾他是莫大的荣幸”。

　　斯坦·李创作了《神奇四侠》《蜘蛛侠》《钢铁侠》《雷神托尔》《绿巨人》《X战警》《奇异博士》《超胆侠》等漫画，并喜欢以客串的方式对自己漫画改编的电影“盖章”。

　　去年7月，与他结婚70年的妻子去世，享年95岁；自此斯坦·李过上了单身生活。他们共同育有一名女儿。

　　据悉，斯坦·李个人资产起码有5千万美元，他位于伯德街道的豪宅价值超过2000万美元，能够俯瞰整个洛杉矶。

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   编辑：sa

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关键词： 斯坦李 性侵 法律
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Stan Lee

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