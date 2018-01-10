惊悚片《五度空间》首曝概念海报，五位主演在五重空间里显现，交错着复杂的爱恨情仇。影片中邹东孝饰演心理医生田仁，张诗絮饰演他的情妇，但两人在戏外竟是一对真实的恩爱夫妻，羡煞众人。





影片中邹东孝饰演心理医生田仁，张诗絮饰演他的情妇，虽然戏里关系不正当，可戏外的两人却是一对模范明星夫妻，邹东孝出演过《毛泽东》、《新水浒》等大型连续剧，张诗絮出演过《虎啸南天》、《冷瞳》等电影。





据悉，在拍摄《五度空间》的过程中邹东孝有很多坠楼、坠桥的危险戏份，需要吊威亚，体力消耗严重，很多戏都是连着拍的，休息的时间很少。张诗絮在剧组除了演自己的戏，还会很认真地照料邹东孝的日常起居，让剧组的工作人员羡慕不已。





女主屈菁菁在和邹东孝拍摄一场夜戏时，因为山上环境复杂，两人不慎失足掉下山坡，张诗絮第一时间飞身下去想要抓住邹东孝，幸好其他工作人员也迅速救援，最终有惊无险。邹东孝事后回忆起那一刻，表示非常感动，要更加珍惜眼前人。





《五度空间》还促成了一对令人意想不到的演员组合——梁超和许文广。梁超是《分手大师》、《煎饼侠》等众多喜剧电影的喜剧大咖，而许文广却是《人民的名义》中一脸严肃玩权谋的“丁义珍市长”，这次两人联手在戏里搞起了大事情。据悉，许文广饰演的是一名院长，他雇佣梁超饰演的杀手去报复男主田仁，没想到梁超却在路上惹出了更大的事情，推动剧情朝着不可预测的方向发展。





电影《五度空间》由导演夏天执导、邹东孝担任总制片人，邹东孝、屈菁菁、梁超、张诗絮、侯京健、许文广、肖潇、夏天等主演，即将于 1 月26号全国上映。

编辑：隐饮