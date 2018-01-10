在2018年，有一些电影是由他们精彩的原著小说改编而来，其中包括《龙纹身的女孩》系列第四部《蛛网中的女孩》，以及“小李子”主演的“黑帮”新片《黑手》等。

（本文来自影视生活第一站 时光网）





















剧情梗概：改编自Garrad Conley的回忆录，讲述的是男孩长大成人的故事。在一个小镇中，浸礼会牧师19岁的儿子向父母出了柜，他面临着要么经历同性恋的“矫正治疗”，要么被家庭、朋友和宗教所驱除。这个真实故事展现了这位年轻人在周围所有人都质疑他时，挣扎着找寻自我的过程。



















































剧情梗概：这部奇幻冒险电影改编自1962年的同名原著，讲述了Meg Murry与兄弟Charles Wallace的故事，当两人意识到他们的科学家父亲失踪了时，2人与同班同学组队，航行到太空中去救他。











剧情梗概：15岁的Bee疯狂地调查她失踪、又焦虑缠身的母亲Bernadette，发现了母亲饱受困扰的过去。



