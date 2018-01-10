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2018年七部根据小说改编而来的电影

"龙纹身女孩"续集与小李子黑帮新作均在列

2018-01-10 15:21:58 来源：Mtime时光网

在2018年，有一些电影是由他们精彩的原著小说改编而来，其中包括《龙纹身的女孩》系列第四部《蛛网中的女孩》，以及“小李子”主演的“黑帮”新片《黑手》等。
（本文来自影视生活第一站 时光网）



　　时光网讯　2017年，有许多电影的剧本并非原创，而是改编自原著小说，比如说《五十度黑》《忽然七日》《动物园长的夫人》《迷失Z城》等等。今年即将结束，而2018年，观众们还会继续在大银幕上看到许多改编自原著小说的好故事，以电影的形式呈现给我们。时光网列出了七部让我们非常兴奋的新片，欢迎补充。

《被清除的男孩》


　　剧情梗概：改编自Garrad Conley的回忆录，讲述的是男孩长大成人的故事。在一个小镇中，浸礼会牧师19岁的儿子向父母出了柜，他面临着要么经历同性恋的“矫正治疗”，要么被家庭、朋友和宗教所驱除。这个真实故事展现了这位年轻人在周围所有人都质疑他时，挣扎着找寻自我的过程。
　　导演：乔尔·埃哲顿《致命礼物》
　　主演：妮可·基德曼罗素·克劳卢卡斯·赫奇斯乔尔·埃哲顿

《疯狂的亚洲富人》


　　剧情梗概：关凯文（Kevin Kwan）的首部小说刚刚上架4个月，就被《饥饿游戏》系列的制片人妮娜·杰克森选中了要改成电影。书中详细描写了一群亚洲人的超级豪华生活，从可以调节温度和湿度的衣帽间，到游艇和高定服装，《疯狂的亚洲富人》原著讲述的是一位纽约大学的教授与男朋友一起去新加坡参加婚礼，第一次见到了男朋友的家人。她在此之前可不知道他们家有多趁钱，感觉自己特别格格不入。
　　导演：朱浩伟《惊天魔盗团2》
　　主演：杨紫琼吴恬敏肯·郑嘉玛·陈

《蛛网中的女孩》


　　剧情梗概：《龙纹身的女孩》原著小说本有三部曲，但作者斯蒂格·拉赫松突发心脏病过世后，与拉赫松同样来自瑞典的David Lagercrantz续写了这“千禧年系列”的第四部（莫名想到了《红楼梦》？？）。《蛛网中的女孩》讲述了电脑黑客莉丝贝丝·沙兰德与记者麦可·布隆维斯特间的故事，当沙兰德追踪来自她过去的某人时，发现了一个叫做“蜘蛛社团”（Spider Society）的组织，陷入了一场故事。
　　导演：费德里科·阿尔瓦雷兹《屏住呼吸》
　　主演：克莱尔·福伊（接替鲁妮·玛拉）、西尔维娅·侯克斯卡梅隆·布莱顿

《美声》


　　剧情梗概：《美声》改编自美国作家Ann Patchett的第四部小说，以1996-1997年间，发生在秘鲁首都利马的日本大使馆劫持事件改编而来。恐怖分子和人质之间的关系非比寻常，这两者间产生了持久的友谊，还有人质与恐怖分子坠入了爱河。2015年，《美声》曾被改编成歌剧，现在即将在大银幕上呈现。影片展现了一位世界知名歌剧演员的故事，当她去南美为一位富有的实业家表演时，陷入了人质危机。
　　导演：保罗·韦兹《美国派》
　　主演：朱丽安·摩尔克里斯多弗·兰伯特渡边谦

《黑手》


　　剧情梗概：改编自斯蒂芬·泰尔利的原著，讲述的是一个黑手党帮派起源的真实故事，扣人心弦。以及在上世纪初时，纽约警察局侦探Joe Petrosino是如何尽己所能，阻止这个从意大利移民到美国的帮派兴风作浪的故事。泰尔利是《菲利普斯船长》一片的原著《船长的责任》（Captain’s Duty）一书撰文者，也为其非小说类的历史作品而闻名。
　　主演：莱昂纳多·迪卡普里奥

《时间的皱折》


　　剧情梗概：这部奇幻冒险电影改编自1962年的同名原著，讲述了Meg Murry与兄弟Charles Wallace的故事，当两人意识到他们的科学家父亲失踪了时，2人与同班同学组队，航行到太空中去救他。
　　导演：阿娃·杜威内
　　主演：瑞茜·威瑟斯彭克里斯·派恩奥普拉·温弗里

《伯纳黛特你去哪了》


　　剧情梗概：15岁的Bee疯狂地调查她失踪、又焦虑缠身的母亲Bernadette，发现了母亲饱受困扰的过去。
　　导演：理查德·林克莱特
　　主演：凯特·布兰切特克里斯汀·韦格比利·克鲁德普劳伦斯·菲什伯恩

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：Heather Newgen   编辑：甄甏甏

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关键词： 改编 小说 2018 HeatherNewgen
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