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时光网讯
2017年，有许多电影的剧本并非原创，而是改编自原著小说，比如说《五十度黑》
、《忽然七日》
、《动物园长的夫人》
与《迷失Z城》
等等。今年即将结束，而2018年，观众们还会继续在大银幕上看到许多改编自原著小说的好故事，以电影的形式呈现给我们。时光网列出了七部让我们非常兴奋的新片，欢迎补充。
剧情梗概：改编自Garrad Conley的回忆录，讲述的是男孩长大成人的故事。在一个小镇中，浸礼会牧师19岁的儿子向父母出了柜，他面临着要么经历同性恋的“矫正治疗”，要么被家庭、朋友和宗教所驱除。这个真实故事展现了这位年轻人在周围所有人都质疑他时，挣扎着找寻自我的过程。
剧情梗概：关凯文（Kevin Kwan
）的首部小说刚刚上架4个月，就被《饥饿游戏》
系列的制片人妮娜·杰克森
选中了要改成电影。书中详细描写了一群亚洲人的超级豪华生活，从可以调节温度和湿度的衣帽间，到游艇和高定服装，《疯狂的亚洲富人》
原著讲述的是一位纽约大学的教授与男朋友一起去新加坡参加婚礼，第一次见到了男朋友的家人。她在此之前可不知道他们家有多趁钱，感觉自己特别格格不入。
剧情梗概：《美声》
改编自美国作家Ann Patchett
的第四部小说，以1996-1997年间，发生在秘鲁首都利马的日本大使馆劫持事件改编而来。恐怖分子和人质之间的关系非比寻常，这两者间产生了持久的友谊，还有人质与恐怖分子坠入了爱河。2015年，《美声》
曾被改编成歌剧，现在即将在大银幕上呈现。影片展现了一位世界知名歌剧演员的故事，当她去南美为一位富有的实业家表演时，陷入了人质危机。
剧情梗概：改编自斯蒂芬·泰尔利
的原著，讲述的是一个黑手党帮派起源的真实故事，扣人心弦。以及在上世纪初时，纽约警察局侦探Joe Petrosino是如何尽己所能，阻止这个从意大利移民到美国的帮派兴风作浪的故事。泰尔利是《菲利普斯船长》
一片的原著《船长的责任》（Captain’s Duty）一书撰文者，也为其非小说类的历史作品而闻名。
剧情梗概：这部奇幻冒险电影改编自1962年的同名原著，讲述了Meg Murry与兄弟Charles Wallace的故事，当两人意识到他们的科学家父亲失踪了时，2人与同班同学组队，航行到太空中去救他。
剧情梗概：15岁的Bee疯狂地调查她失踪、又焦虑缠身的母亲Bernadette，发现了母亲饱受困扰的过去。
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